“حلق رأس واغتصاب”.. جديد حادثة الفتاة الأردنية في ليبيا

المتهمون خطفوا الفتاة وحلقوا رأسها بالإكراه وبثوا الواقعة

بعد تداول مقطع فيديو لحادثة اعتداء على فتاة أردنية في ليبيا، ما أثار ضجة واسعة في الشارع الليبي، أعلنت السلطات الأمنية في شرق البلاد، اعتقال الأشخاص الذين خطفوا الفتاة وحلقوا شعر رأسها وبثوا الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد جهاز البحث الجنائي في بنغازي عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” مساء أمس الخميس، أن “عناصر الجهاز، تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، مسؤول عما حدث للفتاة (حليقة الرأس) والتي شغلت الرأي العام”.

اغتصاب وتعذيب

في موازاة ذلك، قال رئيس منظمة “ضحايا” لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، إنه يمتلك أدلة كاملة وكافية بشأن واقعة الاعتداء على الفتاة التي تحمل الجنسية الأردنية، مضيفا أن أمها ليبية وتدعى عبير.

كما لفت في مقابلة مع قناة محلية، إلى أن الفتاة أبلغته بأنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب والاعتداء اللفظي والإيذاء الجسدي على يد أربعة أشخاص خطفوها واقتادوها عنوة.

كذلك، أضاف أنها أبلغته أنه ليس بوسعها التقدم بشكوى ضد مختطفيها ومغتصبيها لأنها تخشى على حياتها.

تحقيق أردني

من جانبها، فتحت النيابة العامة الأردنية تحقيقاً في حادثة الاعتداء، حيث قام النائب العام في عمَّان حسن العبداللات بالتحقق من تلك مقطع الفيديو وتبين صحته.

وقال مصدر في الأمانة العامة بالمجلس القضائي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إنَّه جرى التواصل والتنسيق بين دائرة مدعي عام عمان ووزارة الخارجية، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتمَّ التحقق من صحة مقطع الفيديو والتوصل إلى هوية المواطنة الأردنية. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تداولوا مقطع فيديو من بث مباشر يظهر فيه رجل يجبر امرأة على النظر للكاميرا وهو يستخدم آلة حلاقة كهربائية لإزالة شعر رأسها بالكامل، في حين لم تبد الفتاة أي مقاومة، وامتثلت لأوامره، وبدت عليها الصدمة.