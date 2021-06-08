تخلّصي من الأرق والتوتر بهذه الزيوت العطرية!

الى جانب الرياضة والراحة، من المهم التعرّف على بعض الزيوت العطرية التي يتم استخلاصها من جذور وأزهار بعض النباتات، وتتميز بروائح زكية وتلعب دوراً مهماً في معالجة بعض الأمراض التي تصيب الإنسان في جهازه العصبي وذاكرته.

فالزيوت العطرية بأنواعها تحتوي على مواد وعناصر تعالج الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، ويمكن استخدامها من طريق وضعها على الجلد وتدليكه، أو إشعالها وشمّها من خلال الأنف مباشرة، وبالتالي تصل الى الجهاز الحوفي في الدماغ، ووظيفته التحكّم في المشاعر والتصرفات، كما أنها ترتبط بالجهاز الإفرازي، وهو المسؤول عن ضغط الدم ومستوى تدفقه إلى القلب.

ويُعدّ زيت النعناع من أهم الزيوت العطرية التي تعالج الكثير من الأمراض النفسية، وخاصة الأرق، بالإضافة إلى ورق الغار والورد والريحان وخشب الصندل التي تفيد في إزالة آثار التعب والإرهاق وتُحسّن الحالة المزاجية. كذلك تساعد روائح اللافندر على التخلص من اضطراب القلق والتوتر.