لهذه الأسباب تتلقى الشابات العلاج أكثر من الشباب!

لا شك أن مرحلة الشباب من أفضل الفترات العمرية في حياة الإنسان، ففي هذه الفترة يتمتع الشخص بقوة جسمانية كبيرة تمكنه من القيام بأشياء مختلفة. كما أن أحلامه وطموحاته تكاد تلامس السماء.



بيد أن “نعمة” هذه الفترة يمكن أن تصبح “نقمة” لدى البعض، وتتسب في تعرضهم للمعاناة، لاسيما على المستوى النفسي، الذي لا يقل خطورة عن المعاناة الجسدية، ويمكن أن يحول حياة الشخص إلى جحيم لا يطاق ما لم يحصل على التوجيه والرعاية الصحية المناسبة.

فقد كشفت شركة التأمين الألمانية “بارمر” في تحليل لها أن الشابات البالغات من العمر 17 عاما غالباً ما خضعن لعلاج نفسي، مضيفة أنه في سنة 2019 خضعت 4.8 في المائة من الشابات (17 عاماً) للعلاج النفسي أي ثلاث مرات أكثر من الشباب الذكور من نفس الفئة العمرية، حسب ما أورده موقع “برلين كورير” الألماني.

واعتمدت النتائج على تحليل أجرته شركة التأمين “بارمر” على الأشخاص الحاصلين على تأمين لديها حتى سن الـ 25. وقالت الخبيرة في “بارمر” أورسولا مارشال “الاكتئاب هو السبب الأكثر شيوعا لتلقي العلاج النفسي”.

وأضافت الخبيرة الطبية في مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية أن تأثر الشابات بالاكتئاب على وجه الخصوص يعود بالأساس للعلاقة الوثيقة بين الاكتئاب والتوزان الهرموني. وتابعت الخبيرة الألمانية كلامها قائلة: “تلعب التأثيرات الاجتماعية والنماذج المريبة في وسائل الإعلام دوراً أيضاً”.

أما الأسباب الأكثر شيوعاً لتلقي الشباب للعلاج، فتعود إلى اضطرابات السلوك واضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط النشاط وغيرها…، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة “فيلت أم زونتاغ”.