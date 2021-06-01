دراسة: لقاحات كورونا قد تكون أقل فعالية لدى النساء مقارنة بالرجال

توصلت دراسة أمريكية جديدة صادرة عن “مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها” إلى أن فاعلية لقاحات كورونا لدى النساء قد تكون أقل بقدر ضئيل مقارنة بمثيلتها عند الرجال.

يعد من النادر جداً إصابة أي من الأشخاص الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بصورة كاملة، بمرض “كوفيد 19″، بعد مرور أسبوعين على الأقل من تلقي اللقاح، حيث تبلغ نسبة من يتعرضون لذلك بين الأمريكيين 0.01 بالمائة حتى 30 من نيسان/ أبريل الماضي، بحسب ما جاء في تقرير حديث صادر عن “مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها”.

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إلا أن البيانات الصادرة عن المركز الأمريكي المذكور تشير إلى أن النساء يمثلن أغلب تلك الحالات، حيث تبلغ نسبة النساء بين هؤلاء المصابين 63 بالمائة، بحسب ما أورده موقع “بيزنس إنسايدر” الالكتروني.

ويتوافق ذلك مع البيانات الخاصة بالتجارب السريرية التي تشير إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تكون أقل فعالية بين النساء.

وقد تم التوصل إلى أن لقاح شركة فايزر وبيونتيك لدية فعالية بنسبة 96.4 بالمائة بين الرجال مقابل 93.7 بالمائة بين النساء. ولذلك فإن معدل فعاليته البالغ 95 بالمائة، والذي يتم الإعلان عنه على نطاق واسع، هو مجرد متوسط لهاتين النتيجتين.

وفي الوقت نفسه، وُجد أن معدل فعالية لقاح شركة “مودرنا” يبلغ 95.4 بالمائة بين الرجال مقابل 93.1 بالمائة بين النساء. بينما بلغت النسبة الخاصة بلقاح شركة “جونسون آند جونسون” بين الرجال 68.8 بالمائة و63.4 بالمئة بين النساء. وعادة ما تستجيب النساء للقاحات بصورة أقوى من الرجال.