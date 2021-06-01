صورة لبنانية تجهز الغداء أمام “كازية” استغلالا للوقت الضائع تلقى صدى واسعا

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة لسيدة عاملة وهي تنقر الكوسا لتحضر طبختها لعائلاتها، وهي بانتظار دورها بطابور البنزين الطويل، وسط أزمة محروقات ضخمة يشهدها لبنان.



وبحسب موقع “لبنان 24″، قال أحد المعلقين على الصورة: “أم وعاملة تنقر الكوسا أمام محطة البنزين حتى يأتي دورها… نحن بألف خير”.



ويشهد لبنان انقطاع مادة البنزين في معظم الأراضي، حيث رفعت العديد من المحطات خراطيمها، إذ تزدحم بعض المحطات التي لا تزال متوفرة فيها مادة البنزين بطوابير من السيارات لتعبئة خزاناتها.

المصدر: RT + “لبنان 24”