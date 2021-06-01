يونيو 02, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ميا خليفة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة ضد “اسرائيل”

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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ميا خليفة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة ضد “اسرائيل”

نشرت الممثلة الامريكية ميا خليفة، تغريدة على منصة ‘توتير” ضد” اسرائيل” اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ميا خليفة في تغريتها وهي ترتشف نبيذها المعتق من عام 1943، “نبيذي اقدم من دولتكم العنصرية”، في اشارة مباشرة الى اسرائيل

واثارت تغريدة الممثلة الامريكية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقل المدونين تغريدتها بشكل واسع.

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