ميا خليفة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة ضد “اسرائيل”

نشرت الممثلة الامريكية ميا خليفة، تغريدة على منصة ‘توتير” ضد” اسرائيل” اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ميا خليفة في تغريتها وهي ترتشف نبيذها المعتق من عام 1943، “نبيذي اقدم من دولتكم العنصرية”، في اشارة مباشرة الى اسرائيل

واثارت تغريدة الممثلة الامريكية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقل المدونين تغريدتها بشكل واسع.

My wine is older than your apartheid “state” pic.twitter.com/CTpAitpKZP

— Mia K. (@miakhalifa) May 30, 2021