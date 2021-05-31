دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقت دوقة كامبريدج «كيت ميدلتون» 39 عاماً، جرعتها الأولى من لقاح فيروس كورونا في مركز تديره خدمة الصحة الوطنية البريطانية NHS في متحف العلوم بجنوب كنسينجتون بلندن أمسِ؛ لتصبح أحدث عضو في العائلة المالكة يحصل على الحقنة.

وبحسب موقع «ميرور» غردت «كيت» قائلة: «بالأمس تلقيت جرعتي الأولى من لقاح COVID-19 في متحف العلوم بلندن.. أنا ممتنة للغاية لكل من يلعب دوراً في بدء التشغيل – شكراً لكم على كل ما تفعلونه».

الأمير «ويليام» تلقى اللقاح أيضاً

كان دوق كامبريدج الأمير «ويليام» 38 عاماً، قد تلقى جرعته الأولى الأسبوع الماضي – لم يتم الكشف عن اسم اللقاح – من قِبل موظفي NHS في متحف العلوم، بعد أن كشف أنه حارب الفيروس سراً في أبريل من العام الماضي؛ مما أُجبره على عزل نفسه عن عائلته وهو يكافح من أجل التنفس.

وشارك الدوق صورة له وهو يحصل على اللقاح؛ حيث أشاد بهيئة الخدمات الصحية الوطنية لعملها الرائع في إدارة اللقاح على 70٪ من السكان البالغين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كتب ويليام: «يوم الثلاثاء (18 مايو) تلقيت جرعتي الأولى من لقاح COVID-19.. لجميع العاملين في طرح اللقاح – شكراً على كل ما فعلتموه ومازلتم تفعلونه».