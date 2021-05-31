منى زكي تنصح ابنتها: لا أحد يملك جسدك وحريتك حتى زوجك

كشفت الفنانة منى زكي، عن نصيحة توجهها دوما إلى ابنتها مطالبة غياها بالحفاظ على جسدها وحريتها، وعدم التفريط بثقتها في نفسها ولا حتى مع زوجها في المستقبل، وأشارت إلى سعادتها لتفاعل الجمهور مع قضية الاغتصاب الزوجي ضمن أحداث مسلسل “لعبة نيوتن” مشيرة إلى اهتمامها بطرح قضايا المرأة في أعمالها الفنية.

وقالت في لقائها مع برنامج “الحكاية”: مبسوطة إن المسلسل تناول قضية الاغتصاب الزوجي، لأن مش من حق الزوج إنه يعتدي على مراته، لا دين ولا قانون ولا أي حاجة بتقول كده.

تابعت: أنصح ابنتي دوما إزاي تحافظ على نفسها وجسمها محدش يتعدى عليه، بعلم بنتي أن مش ينفع الراجل يتعدى عليه ولازم يبقى في إحساس بينهم، انه لازم يبقى عندها ثقة في نفسها، وان جسمها ملكها حقيقي، حتى لو اتجوزت.

أضافت: الزواج مش معناه إن ده مش جسمها، ومش معناه إنها مبتمتلكش نفسها، لأ هي بتمتلك نفسها لغاية ما ربنا ياخدها.

وواصلت قائلة: مليون في المية مينفعش الراجل يعتدي على مراته، ده توافق، ولازم يبقى فيه مشاعر وحوار، إحنا مش حيوانات، حتى الحيوانات مبيعملوش كده.

مسلسل “لعبة نيوتن” منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي – جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.