شابة معنفة في بغداد تلجأ إلى الشرطة المجتمعية.. (صورة)

أعادت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فتاة بعمر الـ 17 عاماً، هربت من ذويها بسبب التعنيف إليهم.

وجاءت العملية على خلفية لجوء فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً الى الشرطة المجتمعية هاربة من ذويها في أحد مناطق بغداد وعليها آثار تعذيب وضرب، حيث قدمت لها المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي، وتم الوقوف على اسباب تعنيفها، حسب بيان للشرطة المجتمعية، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه.

“في الأثناء رفضت الفتاة تقديم شكوى أو بلاغ على ذويها، الأمر الذي دعا المجتمعية الى استدعاء ذويها وافهامهم بالأخطاء الجسيمة المترتبة على تعنيف الأبناء، وما يترتب عليه من أثار سلبية على شخصية المعنف ومستقبله، فضلا عن المخالفة القانونية والشرعية والأخلاق”، حسب البيان.

بدورها، أخذت الشرطة المجتمعية تعهداً اصولياً من ذوي الفتاة بعدم تعنيفها مجدداً، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وتم ارجاعها لهم اصولياً ووفق القانون.

الشرطة المجتمعية، أكدن أنها ستتابع أحوال الفتاة من خلال تنظيم زيارات دورية لمحل سكنها للاطمئنان عليها.