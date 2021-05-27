بالصور: تعافي معمرة تبلغ من العمر 101 عام من فيروس كورونا

تعافت سيدة مصرية معمرة، تبلغ من العمر 101 عام، من فيروس ”كورونا“ في مستشفى كفر الدوار العام ”الشامل“ بمحافظة البحيرة.

وأعلن المستشفى تعافي السيدة بدوي عامر، من مواليد 3 يناير/كانون الثاني 1920، من فيروس كورونا، وأظهر الفريق الطبي والممرضون فرحة عارمة، حيث احتفلوا بتعافيها ومغادرتها المستشفى.

يذكر أن السيدة ”بدوي“ دخلت مستشفى كفر الدوار العام، في 17 مايو/أيار الجاري، لتلقيها العلاج من فيروس ”كورونا“، وكانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ونقص في الأكسجين وألم في الجسم.

وعبر المشرف العام على مستشفى كفر الدوار، الدكتور عمرو دويدار، في بيان عن سعادته بشفائها، قائلاً: ”أثبتت حالة هذه السيدة المعمرة التي تبلغ من العمر 101 عام أن ما يتردد بشأن أن الفيروس يؤثر أكثر على كبار السن غير صحيح“.