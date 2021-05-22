3 نصائح لتنظيف المايكروويف

للحفاظ على نظافة الميكروويف، يمكن استخدام المنظف متعدد الأغراض أو صودا الخبز أو صابون الجلي أو الخل أو عصير التفاح، بعيداً من مواد التبييض التي تضعف الجزء الداخلي من البلاستيك وتضر بالجهاز على المدى الطويل. في الآتي، 3 نصائح لتنظيف كل أجزاء المايكروويف.

1. تنظيف الميكروويف من الداخل

الليمون الحامض فعال في تنظيف الميكروويف

• يُمزج كوب من الماء مع شرائح البرتقال (أو الليمون الحامض) أو عصير أحد هذين الصنفين من الحمضيات، وذلك في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف. إذا كان كان الخل الأبيض أو خل التفاح في متناول اليد، فيخلط بضع ملاعق كبيرة منه مع كوب من الماء، وذلك في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

• يوضع الوعاء داخل الميكرويف، الذي يشغّل على حرارة عالية لدقائق، مع ملاحظة تشكّل البخار على نافذة الجهاز.

• يترك الجهاز يبرد لمدة 5 دقائق، قبل فتح الباب، وإخراج الوعاء. يمسح الجزء الداخلي بإسفنجة.

2. تنظيف أبواب الميكروويف

• ينظف الباب (الواجهة والحواف ومكان الإغلاق)، باستخدام إسفنجة مُبلّلة بالماء، ومغموسة في القليل من صودا الخبز. ثم، يمسح بقطعة قماش (أو إسفنجة) مُبلّلة.

• في حال عدم استخدام صودا الخبز والماء، يعدّ خليط من الخل والماء بكميتين متساويتين، ليمسح باب الجهاز.

• لنزع الشحوم الثقيلة، يمسح باب الميكروويف باستخدام منظف متعدد الأغراض ومزيل الدهون أو مزيج من الصابون السائل والماء. توضع كمية سخية من المنظف المرغوب على القماش (أو الإسفنجة) لمنع المنظف من الوصول إلى فتحات التهوية.

3. التخلص من الروائح المحترقة في الميكروويف

للروائح القوية، يستحسن تنظيف أي بقايا، ووضع “جل” ممتصّ للرائحة في داخل الجهاز

• عندما يحترق الفشار أو أي صنف من الطعام في الميكروويف، لا بد من التخلص من الرائحة الكريهة على الفور، عن طريق ترك باب الجهاز مفتوحاً أو على النقيض من ذلك وضع وعاء من صودا الخبز داخله، مع إغلاق الباب لامتصاص الروائح.

• للروائح القوية، يستحسن تنظيف أي بقايا، ووضع “جل” ممتصّ للرائحة في داخل الجهاز، حتى وقت تشغيله مرّة أخرى.