سبعينية مصابة بكورونا تعود للحياة قبل حرق جثتها بلحظات

في واقعة غريبة من نوعها، استيقظت سيدة هندية تبلغ من العمر 76 عاما، بعد الاعتقاد بأنها توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل لحظات من حرق جثمانها في مدينة “باراماتي” في ولاية “ماهاراشترا” بالهند.

ووفقا لموقع “تايمز أوف إنديا” كانت السيدة “شاكونتالا جايكواد “من قرية “مدهال” قد اصيبت بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، تحديدا في 10 مايو، وتم نقل أفراد أسرتها إلى مستشفى باراماتي بعد تدهور حالتها، وبينما كانت الأسرة تنتظر بالخارج في سيارة خاصة ، فقدت “شاكونتالا” الوعي ، مما دفع الأسرة إلى الاعتقاد بأنها قد ماتت.

وقامت عائلة جايكواد بنقل جثتها إلى المنزل وبدأوا على الفور التخطيط لحرق جثتها.، وعندما كانت في النعش الذي على وشك الاشتعال ، فتحت جايكواد عينيها وبدأت في البكاء، حيث استيقظت قبل حرق الجثة، وتم نقلها مجددا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد ضابط الشرطة سانتوش جايكواد أن الحادث وقع في قرية مودهيل، بالتزامن مع استمرار أزمة كوفيد -19 في الهند في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة على الرغم من تراجع الحالات الجديدة.

وأبلغت السلطات الصحية في البلاد عموما عن وجود ما يقرب من 326000 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل ارتفاع يومي منذ أكثر من أسبوعين. ومع ذلك ، ظل عدد الوفيات ثابتًا عند 4000 حالة.

وخلال الأسبوع الماضي ، أبلغت الهند عن أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، مما أدى ارتفاع معدل الإصابة السريع في الهند إلى إرباك المستشفيات ، خاصة في المناطق الريفية مع عدم الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

وبدأت الشرطة في القيام بدوريات في نهر الجانج بعد أن بدأ المواطنون في التخلص من الجثث في النهر مع انتشال ما بين 10 إلى 20 جثة بين الحين والآخر.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، شهدت الموجة الأولى من العدوى في الهند ما يقرب من 100000 حالة يوميًا، وانخفضت أرقام الحالات الجديدة بنحو 80% في بداية عام 2021 ، قبل أن تدمر الزيادة الثانية الدولة الواقعة في جنوب آسيا.