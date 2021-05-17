5 خطوات قبل التخلّص من الهاتف القديم

تدخل شركات الهواتف، سنويًّا، في سباق في السوق لإنتاج العديد من الهواتف الجديدة ذات المميّزات المتطوّرة، لذلك قد يرغب الكثيرون في تغيير أجهزة الموبايل، وشراء الجديدة منها…

لكن، ثمّة خطوات على كلّ من يرغب في التخلص من هاتفه القديم أو بيعه القيام بها، تلافيًا لانتقال العديد من المعلومات الشخصية إلى شخص غريب تمامًا. وفي هذا الإطار، يعرض موقع “سيدتي. نت” 5 خطوات يجب اتباعها قبل التخلص من الهاتف القديم.

1. نسخ البيانات

تعد تلك العملية من العمليات الأساسية التي يجب القيام بها، فعليك نسخ كل بياناتك من صور وملفّات كي لا تفقدها عند تغيير هاتفك.

وفي هذا الإطار، يمكن لمستخدمي الأجهزة التي يشغّلها نظام الـ”أندرويد” Android نسخ ملفاتهم احتياطيًّا من خلال “جوجل” Google، أمّا لمستخدمي هواتف “أبل” Apple فيمكن نسخ البيانات من خلال iCloud.

2. تسجيل الخروج من كلّ الحسابات

هذه الخطوة مهمّة للغاية، وتتمثّل في تسجيل الخروج وإزالة كل حساب قمت بتسجيل الدخول إليه في إعداداتك، فالأمر يضمن مسح كلّ معلومات التعريف بهاتفك، ليصبح الأخير قابلاً للاستخدام من قبل طرف آخر أو يمكن إعادة تدويره بسهولة. علماً أن الحسابات الشخصية تحتوي على الكثير من البيانات، ومنها: الحسابات المصرفيّة أو البطاقات أو مواقع التسوّق عبر الإنترنت أو التفاصيل عن البطاقة المصرفيّة…

3. تغيير كلمات مرور الحساب

يعتقد البعض أن تسجيل الخروج كافٍ، لكن لمزيد من الحماية، عليك تغيير كلمات المرور المهمة، التي ربما تكون قد حفظتها على هاتفك الذكي.

4. إعادة ضبط إعدادات المصنع للهاتف

تؤكد غالبيّة الخبراء أهمّية إجراء إعادة ضبط المصنع على هاتفك، إذ تؤدي الخطوة إلى حذف بياناتك الشخصية وأي تطبيقات قمت بتثبيتها، كما هي تعيد ضبط الهاتف إلى حالته الافتراضية.

كما تعمل تلك الخطوة على مسح أي كلمات مرور محفوظة، بالإضافة إلى كلّ البيانات التي يحتفظ بها الهاتف.

من المُستحسن تسجيل الخروج وإزالة كل حساب قمت بتسجيل الدخول إليه في إعدادات هاتفك

5. إزالة بطاقات SIM والذاكرة

يجب إزالة كل البطاقات الموجودة في الهاتف، مع التأكّد من نسخ كل ما تحتوي عليه، احتياطيًّا. وبعد عمل تلك الخطوات، فيمكنك التخلص من هاتفك أو إعادة تدويره أو بيعه.