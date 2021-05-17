صور.. المكسيكية أندريا ميسا ملكة جمال الكون لسنة 2021

تُوجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا، بلقب ملكة جمال الكون في ختام المسابقة التي أقيمت في الولايات المتحدة بعدما ألغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتمكنت أندريا ميسا (26 عاماً) التي كاتت ترتدي فستانًا أحمر لامعاً، من الفوز باللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو اللتين تأهلتا أيضاً إلى المرحلة النهائية، خلال المسابقة التاسعة والستين التي أقيمت في هوليوود (ولاية فلوريدا الأميركية) وتولى تقديمها الأميركي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو.

وخلفت ميسا حاملة اللقب العام 2019 ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي بعد منافسة مع أكثر من 70 متسابقة. وتولت لجنة تحكيم من ثماني نساء اختيار الفائزة.

واغتنمت ملكة جمال بورما ثوزار وينت لوين فرصة ظهورها في المسابقة للتنديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة السياسية المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من شباط.