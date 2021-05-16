قبيل اقدامه على ”الزواج الثاني”.. امرأة تقتل زوجها حرقا في ذي قار!!

اقدمت امرأة على قتل زوجها حرقا، والهروب الى جهة مجهولة في محافظة ذي قار.

وقال مصدر اعلامي ان “امرأة اقدمت على حرق زوجها، بعد ان علمت بعزم الاخير على الزواج من امرأة ثانية في محافظة ذي قار”.

واضاف، ان “الزوجة قامت بتنفيذ العملية ثم هربت الى جهة مجهولة، فيما قام ذوي المتهمة بمحاولة غلق الدعوة المقامة ضدها”.

واوضح، ان “المتهمة قامت بفعلتها خلال الساعات الاخيرة من ليلة امس”، مؤكدا انه “تم نقل المجني عليه الى المستشفى لكنه توفي متأثرا بالحروق التي اصيب بها”.

واشار الى ان “ذوي المجني عليه طالبوا الجهات المختصة بالقاء القبض عليها وتقديمها للعدالة، لاكمال الاجراءات اللازمة بحقها”.

N.A