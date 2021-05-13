فوائد عشبة الميرمية للنساء “خارقة” بالفعل!

تملك عشبة الميرمية رائحة قوية ونكهة ترابية، ولهذا السبب يتم استخدامها عادة بكميات صغيرة؛ ومع ذلك فهي غنية بمجموعة متنوّعة من العناصر الغذائية والمركّبات المهمة. تتوفر هذه العشبة الخضراء طازجة أو مجففة أو في شكل زيت ولها فوائد صحية عديدة.

الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج تطلعك في الموضوع الآتي على فوائد عشبة الميرمية للنساء:

فوائد عشبة الميرمية وأعراض انقطاع الطمث

– في مرحلة انقطاع الطمث تعاني المرأة من انخفاض طبيعي بمستويات هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض مثل الهبّات الساخنة والتعرّق المفرط . ومن أبرز فوائد عشبة الميرمية للنساء تخفيف أعراض انقطاع الطمث، وذلك لاحتوائها على مركّبات ذات خصائص شبيهة بالإستروجين، مما يسمح لها بالارتباط بمستقبلات معينة في الدماغ للمساعدة في علاج الهبّات الساخنة والتعّرق المفرط.

– يمكن أن تستخدم النساء الميرمية خلال فترات الحيض المؤلمة وذلك لتخفيف الأعراض. وللحصول على فوائد الميرمية في تقليل آلام الدورة الشهرية تنصح بعض الدراسات الطبية بإضافة قطرتين من اللافندر وقطرة من الميرمية وقطرة من زيت الوردة الهولندية إلى 5 مل من زيت اللوز وتدليك منطقة البطن بهذا الخليط.

فوائد عشبة الميرمية وصحة العظام

تعاني المرأة من مشاكل العظام أكثر من الرجل حيث يزداد احتمال إصابتها بهشاشة العظام مع تقدم العمر، وهنا يمكن أن تلعب عشبة الميرمية دوراً في تدعيم صحة العظام وذلك لاحتوائها على مستويات مرتفعة من فيتامين K حيث إن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبّب ترقّق العظام والإصابة بالكسور.

فوائد عشبة الميرمية وصحة الجلد

-تهتم المرأة كثيراً ببشرتها وتبحث عن طرق للحفاظ على صحة الجلد وإبطاء ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وهنا يمكن أن تلعب عشبة الميرمية دوراً مهماً في هذا الأمر حيث تحتوي على مركّب الكافور الذي يساعد في تعزيز نمو خلايا الجلد الصحية وتأخير ظهور التجاعيد.

– تساعد عشبة الميرمية في علاج تلف الجلد الذي ينتج عن التعرّض لأشعة الشمس وغيرها من مشاكل الجلد الالتهابية.

-يحسّن زيت الميرمية الدورة الدموية ويزيل السموم، كما يساعد على التخلص من السليوليت ويكافح التجاعيد، لذا تُعد سر الشباب الدائم.

فوائد عشبة الميرمية وصحة الشعر

رغم عدم وجود دعم علمي لهذا الأمر، ولكن يمكن أن يساعد شطف الشعر وفروة الرأس بمزيج شاي الميرمية والشاي الأسود أو إكليل الجبل في تعزيز نمو الشعر والتخلّص من الشعر الرمادي كبديل لصبغة الشعر الضارّة. وعند استخدام الميرمية للشعر يُنصح بوضعها لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة.

فوائد عشبة الميرمية للحامل والمرضع

– توفّر الميرمية بعض الفوائد الصحية للحامل والمرضع، ويمكن استخدامها لتخفيف الغثيان أثناء الحمل والذي يعتبر من الأعراض الشائعة خلال الثلاثة الأشهر الأولى.

-تعتبر الميرمية من الوصفات الطبيعية لتقليل إنتاج حليب الثدي لدى النساء اللواتي يحاولن فطم أطفالهن أو لديهن إمدادات زائدة من الحليب.

-تحتوي الميرمية على نسبة عالية من الألياف، وبذلك هي مفيدة لعلاج أعراض الحمل المزعجة، مثل الإمساك وعسر الهضم.

فوائد عشبة الميرمية في مكافحة السرطان

تحتوي عشبة الميرمية على مركّبات قد تكون قادرة على محاربة أنواع معينة من السرطانات بما في ذلك سرطان الفم، سرطان القولون، سرطان الكبد، سرطان عنق الرحم، سرطان الثدي، سرطان الجلد وسرطان الكلى، إذ تثبط مستخلصات الميرمية نمو الخلايا السرطانية.

فوائد عشبة الميرمية وتقليل مستوى السكر

يمكن لأوراق الميرمية التقليل من مستويات السكر في الدم، خاصة وأن مستخلص ميثانول الموجود فيها يقلّل مستويات السكر في الدم بفعالية مشابهة للدواء.

فوائد عشبة الميرمية والإسهال

تعتبر الميرمية علاجاً تقليدياً للإسهال، ولذا يمكن شرب الميرمية حال الإصابة به، ويعود سبب فعاليّتها في العلاج لاحتوائها على مركّبات مرخية للأمعاء وبالتالي قد تحدُّ من الإسهال.

فوائد عشبة الميرمية في خفض الكولسترول الضارّ

تساعد الميرمية في خفض مستوى الكولسترول الضارّ لدى النساء، والذي يمكن أن يتراكم في الشرايين ويسبّب تلفها، وقد وجدت إحدى الدراسات أن شرب كوب واحد من شاي الميرمية مرتين يومياً أدى إلى خفض الكولسترول الضارّ في الدم ورفع مستوى الكولسترول الجيد بعد أسبوعين فقط من الاستمرار في تناوله.

فوائد عشبة الميرمية المنوّعة

– تحتوي عشبة الميرمية على بروتين، كربوهيدرات، دهون، ألياف، وفيتامين K، حديد، فيتامين B6، الكالسيوم، المنغنيز، النحاس وبعض التوابل العطرية التي لها تأثير مهم وقوي على الصحة.

– تحتوي الميرمية على كميات كافية من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض، وتحتوي أيضاً على أحماض وبروتينات وفيتامينات تحمي الجسم من الإصابة بخطر السرطان.

– تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

– تحتوي الميرمية على مضادات للميكروبات، والتي من شأنها أن تعزّز من صحة الأسنان. وأثبتت الدراسات أن غسول الفم الذي يحتوي على ميرمية يقتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تُسبب تسوّس الأسنان، بالإضافة إلى أنها تعالج التهابات الحلق، اللثة والأسنان وتساعد في شفاء قرح الفم.

-تخفّف من أعراض سن اليأس عند انقطاع الطمث خاصة وأن الجسم يعاني من انخفاض طبيعي في هرمون الإستروجين.

-تقلّل من مستويات السكر في الدم، لذلك تستخدم الميرمية في علاج مرض السكر، كما تشير الأبحاث إلى أنها تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتعمل على إزالة الأحماض الدهنية الزائدة فيه.

-تحتوي على العديد من الفيتامينات منها A، B6، C و K.

-يوجد بها نسب متفاوتة من الحديد والكالسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والزنك والنحاس ومادة الروتين.

-غنية بمضادات الأكسدة التي تبطل عمل الجذور الحرّة التي قد تكون ضارّة وتسبّب أمراضاً مزمنة.

-تتميّز بخصائص مضادة للميكروبات المسؤولة عن نمو جير الأسنان.

-أظهرت الدراسات أن الميرمية تحسّن الذاكرة ووظائف المخ وأعراض الزهايمر.

– تزيد الميرمية حساسية الإنسولين التي بدورها تقلّل مستويات السكر في الدم.

-يساعد شراب الميرمية على حرق الدهون وتقليل حجم البطن.