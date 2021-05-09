نجوى كرم: يشرفني تقديم دويتو غنائي مع ماجد المهندس

أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن حبها واحترامها الشديد للفنان العراقي ماجد المهندس، موضحة أنها تشعر أنه يشبهها شخصيا فيما يخص حبه للفن وجمهوره ومدى إحساسه بالمسؤولية تجاه محبيه إلى جانب تهذيبه واهتمامه بالجوانب الإيجابية بالفن مع تجاهل السلبيات.

وقالت نجوى كرم، في مقابلة إذاعية، إنها مستعدة لتقديم دويتو غنائي مع ماجد المهندس في أي وقت، ويشرفها أن يلتقي صوتها مع صوت هذا الفنان الرائع الذى يحبه الجمهور مثلها.

وأكدت النجمة اللبنانية أن كل الجمهور يشتاق للفنان جورج وسوف لأنه حالة لا تتكرر، مشددة على أن الجميع يحب صوته وأغانيه التي قدمها باللهجات المصرية واللبنانية والشامية.

كما أشادت نجوي كرم بالفنانة سميرة سعيد، إذ أكدت أنها مثال للمطربة المحترفة التي تحترم فنها وزملاءها وجمهورها، وعلى الصعيد الشخصي إنسانة ذكية ومحبة وودودة وتستطيع كسر الجليد مع من يتعرف عليها بلطف ومحبة.

وشددت نجوى كرم على أنها كأي لبنانية لا تملك إلا الأمل لأن اللبنانيين طوال حياتهم لا يرون إلا النكسات رغم جمال البلد وروعة قلوب أهلها الذين دائما لديهم أمل بغد جديد.

وأضافت أن السبب وراء ابتعادها مؤخرا عن تقديم أغان جديدة هو الظروف التي تمر بها لبنان إلى جانب أوضاع جائحة كورونا التي تفرض على الفنان بعض التردد والتأجيل، متمنية أن تنتهي هذه الغيمة السوداء حتى يعود الإنتاج الفني القوي لكل الفنانين