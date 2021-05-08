ماجدة الرومي تنعى الموسيقار الراحل جمال سلامة: ألحانه تلازمني كظلي

نعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الموسيقار الراحل جمال سلامة بكلمات مؤثرة وعبرت عن حزنها الكبير لرحيله.

ونشرت ماجدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام” صورة تجمعها بالراحل سلامة وأرفقتها بتعليق قالت فيه:

” صدمني هذا المساء خبرُ وفاة صديقي الموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة آلَمَني بشدّة رحيلُ هذا الأخِ الحاني ورفيقِ الدرب الطويل .. نعم أبكاني فقدان هذا الغالي الذي تلازمني ألحانه كظلّي ، هذا الغائب الحاضر معي في كل المسارح ، كيف أفصلُ صوتي عن أعماله؟ عن “بيروت ست الدنيا”، عن “سيّدي الرئيس”، عن “مع جريدة”، عن “عيناكَ”، عن “حُبُّك”، عن “لوّن معي الأيام”.

وأضافت ماجدة: ” محالٌ، محال أن تنفصل ألحانُه عن صوتي، أو أن تُطوى ذكرياتُنا وصدى ضحكاتِنا التي كانت، وحكايات عملِنا المُضني على قصائد جميلة ستحملُ الى الأبد بصمة ألقه وإبداعه… كم تناقشنا وكم محونا ثم أعدنا العمل من صفر دون ملل !! “.

وتابعت ماجدة : ” كيف أنسى دموعَه المؤثّرة يوم لحّن ببالغ الانفعال رائعة الخالد نزار قباني “بيروت ست الدنيا”. كم مرّة غنّيناها منذ لحّنها لي ولبنان يحترق في صيف عام ١٩٨٩ وكم أعدنا غناءها وناشدناها: “قومي من تحت الردم… قومي يا بيروت”، وكم بكينا، أهلها الشهداء وأنا وبكى معنا كل من سمعنا من الإخوة العرب وتوسّلناها معًا :”قومي إِكراماً للإنسان”، وأَعدنا الغناء مراتٍ ومرات، والى أن تقوم من بين الردم سنغنّي بعد وبعد وسنزيد مع قصيدة “سيّدي الرئيس”: “نمشي وبيننا يَغِلُّ خائنون!!خائنون يدرون ماذا يفعلون ، لكننا سنبقى! …يرحل من يرحل ويبقى مَن يبقى … سنبقى ! لأننا وأرضنا والحق أكثريّة.”

وختمت ماجدة: ” كيف أفصل هذه الأعمال عنّك يا صديقي الكبير، ولحنُكَ من دمعِنا ومن آمالنا ومِن جراحنا كيف؟ لن يُعزّيني الليلة برحيلك سوى أنك في جوار الله ، محاطٌ بالإجلال الذي يستحقّه أمثالك من المبدعين الخالدين الذين بإبداعاتهم جعلوا حياتنا مكاناً أقل وحشةً وأقل غربة…يا صديقي الكبير الخالد الغالي: إلى أن نلتقي على دروب السماء، لك وفائي واحترامي وبالغ تأثّري.”

وكان الموسيقار جمال سلامة قد توفي إثر معاناته من فيروس كورونا عن عمر يناهز الخمسة وسبعين عاماً.

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