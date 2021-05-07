تيا الكوردي تطمح للقب ملكة جمال العالم

تطمح الكوردية، تيا الكوردي، لنيل لقب ملكة جمال العالم كممثلة عن بلدها سوريا، حيث تشارك للمرة الثانية في هذه المسابقة التي من المقرر أن تقام في فيتنام، مؤكدةً أنها تعتبر مشاركتها كفتاة كوردية بين مئة متسابقة حول العالم محل فخر بالنسبة لها.

وقالت تيا الكوردي لشبكة رووداو الإعلامية إن “المرأة الكوردية معروفة بجمالها وقوة شخصيتها، ولذلك لا بد من مواظبتها على ممارسة الرياضة إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي”.

يشار إلى أن تيا الكوردي توجت عام 2017 بلقب ملكة جمال العرب وفي عام 2020 أيضاً حازت على لقب ملكة جمال سوريا، وتعمل تيا منذ 2014 كعارضة أزياء تعرض تصاميم أهم المصممين العالميين.

وهي تتحضر في الوقت الحالي للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم التي ستقام في فيتنام، بمساندة وزارة السياحة السورية لها وتقديم التسهيلات لها للإعلان عنها رسمياً مرشحة عن سوريا في مسابقة ملكة جمال العالم.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها شبكة رووداو الإعلامية مع تيا الكوردي:

رووداو: هل بإمكانك التحدث باللغة الكوردية؟

تيا الكوردي: مصطلحات قليلة جداً أستطيع التحدث بها باللغة الكوردية .

رووداو: من كورد أي منطقة سورية تعود أصولك؟

تيا الكوردي: أنا كوردية من سوريا من حلب بالتحديد عشت فيها إلى أن أصبح عمري 15 عاماً، وبعدها انتقلت للعيش في بيروت، وعملت هناك كعارضة أزياء، وبعدها انطلقت لعالم ملكات الجمال.

رووداو: أين كنت تعيشين في حلب؟

تيا الكوردي: في الشيخ مقصود بحلب وهي تعد منطقة كوردية، كما يوجد أيضاً في حلب مناطق عديدة يقطن فيها الكورد.

رووداو: والدك كوردي أم والدتك؟

تيا الكوردي: والدي كوردي أما والدتي فهي عربية من حلب، كما أنني أشبه والدي بمظهري الخارجي وخاصة من حيث الطول.

رووداو: هل كنتم تتحدثون في المنزل الكوردية؟

تيا الكوردي: كلا فقط والدي يتحدث مع جدي باللغة الكوردية، لكننا لم نتعلم منه.

رووداو: هل كان لديك أصدقاء كورد في حلب؟

تيا الكوردي: نعم لدي أصدقاء كورد في سوريا وفي أربيل وأحاول أن أتعلم منهم اللغة الكوردية.

رووداو: برأيك جمال المرأة الكوردية أين يكمن؟

تيا الكوردي: بثقافتها وبجمالها وبقوة شخصيتها، فالمرأة الكوردية معروفة بهذه الصفات.

رووداو: هل يكفي أن تمتلك المراة جسماً رشيقاً ووجهاً حسناً لتصبح ملكة جمال؟

تيا الكوردي: كلا حتى إنه من شروط التقديم لمسابقات ملكات الجمال لا يتوقف على الشكل الخارجي فقط بل على ثقافتها، وما الذي بإمكانها تقديمه في المستقبل، والهدف الذي ترغب بتحقيقه ومن ثم يأتي الجمال الخارجي.

رووداو: هل يضع جمال الفتاة الصعوبات في طريقها؟ أي إذا كانت ملكة جمال هل تتعرض للمشاكل؟

تيا الكوردي: المرأة تكون قوية بقلبها وبعقلها ليس بمظهرها الخارجي وجمالها.

رووداو: كيف يمكن للمراة المحافظة على جمالها؟

تيا الكوردي: يجب أن تعتني برشاقتها وتواظب على ممارسة الرياضة والاعتناء بنوعية طعامها لتحافظ على صحتها مستقبلاً أيضاً، وهذا مطلوب تطبيقه للرجال أيضاً.

رووداو: من المحتمل أن تتوجهي إلى فيتنام للمشاركة في مسابقة ملكة الجمال كيف هي استعداداتك لذلك؟ وهل انت رسمياً مرشحة عن سوريا للحصول على اللقب؟

تيا الكوردي: نعم بعد أقل من أسبوعين سيتم الإعلان رسمياً عن انني مرشحة عن سوريا لهذه المسابقة، بموافقة وزارة السياحة السورية نظراً لأنها تعد مسابقة عالمية وللمرة الثانية أشارك فيها بعد مشاركتي عام 2020 عن طريق “الأون لاين” لكن هذه المرة ستقام في فيتنام بمشاركة 100 متسابقة.

رووداو: هل أنت مهيأة للمشاركة في هذا الاحتفال؟ هل أنت على ثقة بأنك ستتوجين كملكة جمال مجدداً؟

تيا الكوردي: نعم أمارس الرياضة على الدوام وغذائي صحي، وسواء حصلت على اللقب أو لا الاهم في الأمر أنني استطعت أن أمثل بلدي بين مئة دولة، خاصة كبنت كوردية.

رووداو: هل تعتبرين نفسك كوردية وخاصة لا تتقنين التحدث بلغتك الأم؟

تيا الكوردي: أحاول تعلم اللغة الكوردية، لكن احتاج إلى المساعة في هذا المجال.

رووداو: كيف رأيتي إقليم كوردستان وتعامل أهلها معك؟

تيا الكوردي: أربيل مدينة جميلة وأهلها معروفون بالكرم والطيبة.