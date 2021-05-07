مسافرة “مشاغبة” تطالب بدفع غرامة تفوق 32 ألف دولار!

قالت إدارة الطيران الأميركية إن امرأة على متن طائرة تابعة لشركة JetBlue كانت متجهة من جمهورية الدومينيكان إلى نيويورك، تواجه غرامة قدرها 32750 دولارًا بعد رفضها ارتداء قناع الوجه الواقي من كورونا، إلى جانب إلقاء طعام وزجاجة فارغة في الهواء، والصياح بألفاظ بذيئة على أفراد طاقم الطائرة.

الراكبة التي لم يتم الكشف عن هويتها، هي واحدة من بين أربعة أشخاص تتخذ الوكالة إجراءات ضدهم لسلوك غير منضبط أثناء الطيران.

بالإضافة إلى إلقاء الطعام، زُعم أن المرأة قامت بضرب مضيفات الطيران، مما دفع الطيار للعودة إلى جمهورية الدومينيكان.

وفي حادثة أخرى، يواجه راكب على متن شركة طيران “ساوث ويست إيرلاينز” غرامة قدرها 16500 دولار، لرفضه ارتداء القناع واستخدام لغة “مسيئة” في رحلة تمت في 26 يناير من شيكاغو إلى ساكرامنتو ، بحسب ما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية.

وبعد أن طُلب منه مرارًا ارتداء قناع على أنفه وفمه، أمر مشرف شركة الطيران الرجل بمغادرة الطائرة. وامتثل الراكب، لكن بينما كان يسير في اتجاه المخرج، نادى مضيفتين بألفاظ مسيئة وضرب إحداهما بكيس.

كما يواجه مسافران آخران غرامات بقيمة 9000 دولار في حالات أخرى.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه في إحدى الحالات، قامت راكبة على متن طائرة “دلتا إيرلاينز” في رحلة بتاريخ 22 ديسمبر من مينيابوليس إلى فيلادلفيا، من مقعدها أثناء الإقلاع، وبدأت بالسير في الممر، وقالت مرارًا إنها تريد النزول من الطائرة. وعندما طلبت منها مضيفة الطيران العودة إلى مقعدها، رفضت ذلك، مما دفع الطيار للعودة إلى مينيابوليس.

وقع الحادث الثاني في 30 يناير في رحلة جوية من بوزمان إلى سياتل على متن طائرة تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز”، حيث رفض أحد الركاب أيضاً ارتداء القناع، وطلب مضيفو الرحلة من الرجل أن يرتدي قناعًا عندما كانت الطائرة عند البوابة وبينما كانت تسير في طريقها إلى المدرج، لكن المسؤولين قالوا إنه رفض، فعادت الطائرة إلى البوابة مرة أخرى، وتم إخراج الرجل.

وفي يناير، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستتخذ إجراءات أكثر عدوانية ضد الركاب الذين يرفضون اتباع تعليمات أفراد الطاقم على متن الطائرات التجارية.

وقال مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية هذا الأسبوع، إنهم تلقوا أكثر من 1300 شكوى بشأن ركاب “مشاغبين” منذ فبراير / شباط، وإنهم يحققون في 260 حالة على الأقل لم يمتثل فيها الركاب للأوامر.

وفي جلسة استماع يوم الأربعاء، قال القائم بأعمال مدير إدارة أمن المواصلات، داربي لاجوي، إن الوكالة تلقت 2000 تقرير عن أشخاص يرفضون الامتثال للمتطلبات، معظمها يتعلق بأشخاص على متن طائرات.