كلب يقود الشرطة إلى القبض على صاحبته الألمانية بعد عام من “وفاتها”

تسبب كلب من فصيلة بودل في كشف مزاعم صاحبته الألمانية التي كانت تعيش في مدينة مايوركا الإسبانية بعد أن أدعت أنها ماتت.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على المرأة (47 عاما) التي يشتبه في أنها اختلست نحو مليون يورو (866.000 جنيه إسترليني؛ 1.2 مليون دولار) من شركة الطاقة الشمسية التي كانت تعمل فيها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقام محققون خاصون استأجرتهم الشركة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها واكتشفوا أنها تملك كانت كلبا “عملاقا” من فصيلة بودل، قبل أن تقود التحريات إلى القبض عليها بعد أن أكتشف وجود الكلب في المدينة الإسبانية.

وأفرجت النيابة العامة الآن عن المرأة مقابل كفالة، وذكرت تقارير أنها اعترفت بأنها لفقت موضوع موتها.

وتعقب المحققون تحركاتها ووصلوا إلى أنها تسكن في فيلا فخمة في منطقة سانتا بونكا في أعقاب رصد رجل كان يسير ومعه كلب بودل وهو من الكلاب النادرة جدا في الجزيرة.

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وأكدت الشرطة في مايوركا الأربعاء التفاصيل التي تداولتها في البداية صحيفة دياريو دي مايوركا المحلية.

وبدأت القصة في نوفمبر/تشرين عندما استدعيت هذه المرأة إلى المحكمة للاستماع إلى أقوالها في بالما بمايوركا.

ولكن إدارة شركة الطاقة الشمسية التي كانت المرأة تعمل فيها بمنطقة روستوك، شمالي ألمانيا، اشتبهت في أمرها عندما زعم أبواها أنها لقيت حتفها في حادث سير في مار/آذار 2020.

وقالت الشرطة نقلا عن صحيفة دياريو دي مايوركا إنها كانت تعيش في مايوركا بوثائق هوية مزورة.