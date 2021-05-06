نصائح للتخلص من الوزن الزائد أثناء الحجر المنزلي

ربما لا تخرجون في هذه الأيام من المنزل إلا قليلاً بسبب الإجراءات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في بلدكم كما في مختلف بلدان العالم.

ولا شكّ في أن الكثيرين منكم باتوا يعانون من مشكلة اكتساب بعض الكيلوغرامات الزائدة. أما ما لا تعرفونه فهو أنه يمكنكم أن تمنعوا ذلك بل وأن تخسروا تلك الكيلوغرامات، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح المهمة.

في هذه الحالة، من الأفضل أولاً أن تتناولوا كمية معتدلة من الطعام. كما من الضروري أن تُحسنوا اختيار مأكولاتكم. ولهذا تجنّبوا تناول الكثير من الأرز والمعكرونة واختاروا الخضار التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن والتي توفر عدداً قليلاً من السعرات الحرارية. ومن المفيد تناولها غير مطهوة.

كذلك احرصوا على شرب كمية كبيرة من الماء بدلاً من العصائر والمشروبات التي تحتوي على السكر. ولا تنسوا أن تمارسوا بعض النشاطات البدنية، ومنها المشي في محيط المنزل إذا كان هذا ممكناً لمدة 30 دقيقة يومياً أو القيام بالتمارين المنزلية.