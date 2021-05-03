من جديد.. ابنة هيفا وهبي تحدث ضجة عارمة

يحظى الشبه الكبير بين الفنانة هيفا وهبي وابنتها زينب فياض باهتمام الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا السياق تناقل بعض الحسابات الناشطة على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد للإبنة ظهرت فيه وهي تؤدي مقطعاً من أغنية “الطبطبة” مع ابنتها دانييلا.

ولاحظ العديد من المتابعين أن طريقة كلامها وغنائها تشبه بدرجة كبيرة طريقة والدتها. وهذا ما ركز عليه الجمهور في التعليقات على تلك الحسابات.

يشار إلى ان الناقدة الكويتية ليلى أحمد أثارت الاهتمام مؤخرا بحديثها عن العلاقة بين هيفا وابنتها. خلال الفقرة المخصصّة لها ضمن حلقة من برنامج “عا السيف” الذي يُعرض على شاشة Atv الكويتية.

وأشارت إلى أن الابنة انتزعت من الأم في طفولتها فانقطع التواصل بينهما منذ ذلك الحين. وأن زينب تعمل حاليا في مجال الإعلانات وتتقن عملها، لافتة إلى أنها تمكنت من تحقيق الشهرة لأنها ابنة هيفا.