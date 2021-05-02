أسوأ 5 أخطاء تقترفينها بحق شعرك دون قصد

هناك العديد من الأمور والأخطاء التي قد تؤذين شعرك من خلالها من دون أن تدركي ذلك، في وقت أن قواعد العناية بالشعر بسيطة ومحدودة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد. فخصلات شعرك تتأثر سلباً بعادات كثيرة خاطئة تقومين بها يومياً، ومع الوقت تؤدي الى تلف الشعر وتكسره وجعله ضعيفاً وهشاً. لذلك، تابعينا في هذا المقال لنعرفك الى أسوأ خمس أخطاء ترتكبينها بحق شعرك من دون أن تعلمي.

1- عدم تنظيف أدوات الشعر

تعد فراشي الشعر أرضاً خصبة لتكاثر الجراثيم وبقايا الشعر القديمة، لذلك قومي بإزالة الشعر الذي يعلق في الفرشاة في كل مرة تقومين بها بتمشيط شعرك. كذلك، قومي شهرياً، بتنظيف الفرشاة والأمشاط بالقليل من صودا الخبز والماء، ومن ثم تشطيفها بالماء جيداً، مما يزيل كافة البقايا العالقة في أدوات تمشيط الشعر. بالتالي، فإن أسوأ خطوة تقومين بها هي إهمال تنظيف أدوات الشعر خاصتك.

2- المبالغة في شد الشعر

في أحيان كثيرة، لا يمكن للمرأة الاستغناء عن ربطات الشعر، لكن إذا قمت بشد الشعر بها بإحكام، فإن ذلك يتسبب بتكسّر الشعر. لذلك، تجنبي قدر الإمكان الضغط على شعرك من خلال استخدام ربطات الشعر القماشية. وإذا كنت ترغبين في سحب خصلات الشعر عن وجهك، افعلي ذلك باستعمال دبابيس أو مخالب لا تسبب أي أذى لشعرك.

3- استخدام الكثير من المواد الكيماوية

تسبب المواد الكيماوية ضرراً كبيراً بالشعر، لذلك تؤدي المبالغة في صبغ الشعر واستخدام الكيراتين الى تكسّر الشعر وجعله جافاً وباهتاً. لذلك، تجنّبي قدر الإمكان تعريض شعرك لهذه المواد، واحرصي على اعتماد روتين عناية بالشعر يتضمن رعاية وقائية قبل الخضوع لعلاجات الشعر الكيماوية، خصوصاً ماسك الشعر الذي يشتمل على زيوت طبيعية مفيدة ومغذية للشعر.

4- تعريض الشعر للحرارة العالية جداً

تعمل الحرارة الزائدة على تجريد الشعر من رطوبته الطبيعية، مما يتسبب في جفافه وتقصفه، لذلك اضبطي حرارة أدوات تصفيف الشعر بحيث لا تكون قوية جداً، فكلما قلت درجة الحرارة كلما كان ذلك أفضل. كذلك، لا تجففي شعرك بالسشوار عندما يكون مبللاً، بل انتظري أن يصبح رطباً من تلقاء نفسه.

5- عدم قص الشعر بشكل دوري

مع الوقت، تميل أطراف الشعر المتقصفة الى الانقسام، لتصبح متكسرة ومتقصفة أكثر فأكثر، ما يتسبب في ترقق الشعر وضعفه. بالتالي فإن عدم قص الشعر بشكل دوري يعد خطأ شائعاً تقترفه كثيرات من النساء. فإذا كنت تحاولين إطالة شعرك، قومي بقص أطرافه كل شهرين، وهكذا يصبح شعرك طويلاً من دون تقصف أو بهتان. كما أن قص الشعر يمنح شعرك الفرصة للتجدد.