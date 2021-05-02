مغلي البقدونس فعّال في إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم

البقدونس هو نبات عشبي اشتهر استعماله منذ القدم وحتى يومنا هذا، ويستعمل البقدونس في الطعام لزينة الأطباق وعمل السلطات، ويدخل في كثيرٍ من الوصفات الطبية والطبيعية، ويحتوي البقدونس على الكثير من العناصر المهمة للجسم مثل: فيتامين سي، وفيتامين أ، ومجموعة فيتامين ب المهمّة للجسم.

فوائد شرب البقدونس للتنحيف

يحتوي على سعرات حرارية قليلة، لذلك شربه مرتين في اليوم لا يزيد من الوزن ويشعر من يتناوله بالراحة.

مدرٌ للبول، ويساعد ?الجسم? على التخلّص من الماء الزائد في الجسم، والذي يكون مصدر لزيادة الوزن عند الكثير من الناس.

يقلّل البقدونس من الشهية للطعام، إذا ما أخذ على الريق وشرب ساخناً.

فعالٌ في إذابة ?الدهون? و?الشحوم? المتراكمة في الجسم، وخصوصا تلك التي تتواجد في منطقة البطن.

يعملُ جنباً إلى جنب مع ?الرياضة? والحمية الغذائية لتخفيف الوزن، ولا يمكن إهمال أي منها، ويجب عدم الاعتماد فقط على شرب البقدونس بإنقاص الوزن .

إعداد البقدونس للريجيم

يدخل في الكثير من وصفات ?الريجيم?، منها

وصفة البقدونس مع ?الليمون? لإنقاص الوزن، والتي تتكوّن من:

رأسان من الثوم.

3 حزم من البقدونس المغسول والمقطّع.

4 حبات من الليمون المقطّعة إلى شرائح.

مقدار 6 كاسات من الماء.

طريقة التحضير:

يضاف الليمون والثوم والماء، وتُوضع بقدرٍ على نار هادئة إلى أن تغلي.

يُضاف الخليط بعد الغلي إلى البقدونس المقطّع.

يُوضع في زجاجة، ويُحفظ مغلقاً لمدّة يوم كامل، ثمّ يُشرب كلّ يوم كأس منه قبل الإفطار، ولا يُنصح بتناوله للأشخاص الّذين يعانون من قرحة المعدة.