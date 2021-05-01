فستان زفاف الأميرة ديانا يُعرض للمرة الأولى منذ عقود

سيتم عرض فستان زفاف الأميرة ديانا، أميرة ويلز في قصر كينسينغتون وسيكون الثوب، الذي ارتدته في حفل زفافها عام 1981 من الأمير تشارلز، وكانت تبلغ حينذاك 20 عاماً، تتويجاً لمعرض Royal Style in the Making والذي سيستمر لمدة سبعة أشهر.

في أورانجيري في منزل أميرة ويلز السابق، وبعد مرور أربعين عامًا على ظهوره لأول مرة، لا يزال الثوب الحريري ذو الأكمام المنفوخة أشهر فستان زفاف على الإطلاق، وسيُعرض بدءاً من 3 يونيو 2021، وسيكون مفتوحًا للزوار حتى 2 يناير 2022، كجزء من مجموعة من القطع الملكية التي لم يتم عرض الكثير منها في الأماكن العامة من قبل.

وتهدف هذه الخطوة إلى توضيح العلاقة بين النظام الملكي ومصممي الأزياء الذين وضعوا بصماتهم في خزانات ملابسهم، وتم تعيين المعرض “لاستكشاف العلاقة الفريدة بين مصمم الأزياء والعميل الملكي”.

وبحسب بيان Historical Royal Palaces فإن المعرض سيقدم للزائرين نظرة خاطفة على عالم الأتيلييه المُدهش، ويكشف كيف ارتقى بعض أفضل المصممين البريطانيين إلى مستوى التحدي المتمثل في ابتكار ملابس موجهة إلى المسرح العالمي. ومن المتوقع أن تشتمل القطع الأخرى المعروضة بجانب فستان أميرة ويلز على رداء مصمّم للملكة إليزابيث، الملكة الأم، بمناسبة تتويج الملك جورج السادس عام 1937 .