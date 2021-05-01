هاندا أرتشيل بالمايوه على الشاطئ – بالصور

نشرت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​ صورتين من إجازتها في جزر المالديف في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعمدت أرتشيل إلى الظهور بملامح طبيعية من دون ماكياج مرتديةً مايوه باللون الأصفر ووضعت على كتفيها جاكيت من الشبك الأبيض.

وكانت الصحف التركية قد كشفت مؤخراً العديد من الأسرار عن علاقة نجمي مسلسل “​أنت أطرق بابي​” ​كرم بورسين​ وهاندا أرتشيل.

وتصدر إسم هاندا وكرم المواقع والصحف التركية خلال الأيام الماضية، بعد نشر صور خاصة تجمعهما، أثناء تمضيتهما إجازة معاً في جزر المالديف.

وعلى الرغم من نفيهما أكثر من مرة وجود علاقة حب تجمعهما، لم يجدا بعد إنتشار صورهما على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا الكشف عن علاقتهما للجمهور من خلال صفحاتهما الرسمية، فنشر كل منهما صوراً لهما.

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