9 وصفات مذهلة تخفي الهالات الداكنة

تُشكّل الهالات الداكنة المحيطة بالعينين أبرز علامات التعب التي تظهر على الوجه. ويتأثّر ظهورها بالعامل الوراثي، الحساسية، قلة النوم، والتبدّل في نظام الحياة خلال شهر رمضان المبارك، أما العلاجات الطبيعيّة اتي أثبتت فعاليتها في محاربتها فسهلة التحضير والتطبيق. اختاروا منها ما يناسبكم.

1- الحليب

يندرج الحليب البقري القليل الدسم ضمن العلاجات المفيدة لمحاربة الهالات الداكنة. يكفي تغميس قطعتين من القطن في الحليب وتطبيقها لمدة عشر دقائق على الجفون السفليّة قبل غسل هذه المنطقة بغسول الوجه الذي تستعملونه عادةً. يُنصح بتكرار هذا القناع مرتين أو ثلاثة أسبوعياً.

2- طحل القهوة

يُستعمل طحل القهوة في تحضير قناع مضاد للهالات الداكنة. يكفي خلط ملعقة صغيرة من بقايا القهوة مع ملعقة صغيرة من الزبادي. يحفظ هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة، ثمّ يُطبّق على الهالات الداكنة لمدة 10 دقائق قبل تنظيفها بواسطة قطعة من القطن مبللة بالماء. يُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.

3- مكعبات الثلج

تُعرف مكعبات الثلج بفعاليتها في محاربة الهالات الداكنة. يكفي تغليفها بمحرمة قبل تمريرها على منطقة الهالات الداكنة لمدة 10 دقائق. يمكن تحضير مكعبات الثلج من الماء أو من نقيع الشاي الأخضر للاستفادة من خصائص هذا الأخير في الوقت نفسه.

4- العسل:

يُشكّل العسل الطبيعي علاجاً فعّالاً جداً في محاربة الهالات الداكنة. يكفي تذويب ملعقة من العسل في ثلث كوب من الماء الفاتر وتغميس قطعتين من القطن في هذا المحلول ثم تطبيقها لمدة 10 دقائق على الجفنين السفليين قبل غسل المنطقة بالماء المنعش. يُنصح بتكرار هذه الخطوة عدة مرات أسبوعياً.

5- البطاطا:

تزيد فعالية البطاطا عن تلك التي يُعرف بها الخيار في مجال علاج الهالات الداكنة، نظراً لغناها بالفيتامينC وبمضادات الأكسدة. فهي تنشّط الدورة الدمويّة في منطقة محيط العينين وتخفّف من توسّع الأوعية الدمويّة. يكفي برش قطعتين من البطاطا في محرمتين منفصلتين وتطبيق المحارم على الهالات الداكنة لمدة 20 دقيقة. يمكن أيضاً وضع قطع رقيقة من البطاطا مباشرةً على الهالات الداكنة لمدة 10 دقائق، فهي تتمتع بمفعول مفتّح للبشرة.

6- التين:

تتميّز ثمار التين بغناها بالألياف الغذائية، الكلسيوم، الحديد، والبوتاسيوم. وهي تتمتع بفعالية مضادة للالتهابات وللشيخوخة، يكفي تقطيع ثمرة من التين إلى نصفين ووضعها في الثلاجة لتصبح باردة ثم تطبيقها على الهالات الداكنة لمدة 5 دقائق. أما الإشراق الذي تتركه على النظرات فيكون فورياً.

7- الخيار:

هو من العلاجات الطبيعيّة الشديدة الترطيب لمحيط العينين كما يحتوي على النحاس المعزّز لإنتاج الكولاجين في البشرة، ولذلك فهو يساعد في تجديد بشرة محيط العينين. يكفي الاستعانة بدوائر الخيار التي تحتفظون بها في الثلاجة لتطبيقها على محيط العينين بهدف إنعاشها وإزالة علامات التعب عنها.

8- أكياس البابونج:

تلعب أكياس شاي البابونج دوراً بارزاً في العناية بمحيط العينين. يكفي الاحتفاظ بهذه الأكياس بعد استعمالها في الثلاجة لوضعها على العينين لمدة 10 دقائق. فهي تخفّف من حدّة الجيوب والهالات الداكنة، كما أنها تنظّف هذه المنطقة وتحميها من التحسّس.

9- الشاي الأخضر:

يتمتع الشاي الأخضر بخصائص مضادة للأكسدة ومنشّطة للدورة الدمويّة، ولذلك فهو مفيد في إزالة الاحتقان من منطقة محيط العينين والتخفيف من الهالات الداكنة. يكفي الاحتفاظ بأكياس الشاي الأخضر المستعملة في الثلاجة لتطبيقها لبضع دقائق على العينين عندما تكون منتفخة ومتعبة.