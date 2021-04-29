أبريل 30, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

راقصة تثير جدلا واسعا بصور لها في أشهر مساجد مصر

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
112 مشاهدات

راقصة تثير جدلا واسعا بصور لها في أشهر مساجد مصر

أثارت جلسة تصوير للراقصة، جوهرة، في ساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة جدلا بين عدد من أهالى المدينة.

ووفقا لصحيفة” الوطن” المصرية، عبر أهالي المدينة عن غضبهم بشأن تلك الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة مع نشر جوهرة صور لها عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” وهي ترتدي الحجاب وعباءة بيضاء قائلة: “رمضان كريم على الأمة الإسلامية، اعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير”.

وقال طارق رشدي من أهالي الغردقة: “لا يصح أن نترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صور ونحن في أيام مباركة في شهر كريم”.

وتابع المواطن حامد سيد بالقول: “الغردقة بها كثير من الأماكن السياحية، فلماذا بالتحديد تعقد راقصة جلسة تصوير أمام المسجد ونحن في أجواء روحانية في شهر رمضان”.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف البحر الأحمر: “أنه طبقا لقرار وزير الأوقاف يتم التنبيه على إمام المسجد بقفل المسجد عقب كل صلاة مباشرة. وعن الصور المتداولة للراقصة جوهرة، أشار إلى أن الصور تم التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصلاة”.

وأضاف: “أن ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين، وذلك ضمن برنامج شركات السياحة”، مشيرا إلى عدم تلقيه أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة جوهرة”.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi