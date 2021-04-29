نجوى فؤاد تثير الجدل بتصريحات حول ضربها في زفاف ابنة جمال عبد الناصر

قالت الفنانة والراقصة المصرية المعتزلة، نجوى فؤاد، إنها تعرضت للضرب بالقلم على وجهها، في حفل زفاف بنت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضحت خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي: “ضربوني بالقلم عشان طيرت الحمام.. رقصت قدام رؤساء كتير، قدام عبد الناصر والسادات والملك حسين وكارتر”.

وأضافت نجوى فؤاد، أن عمها كان يدعى سيد، وكان يحمل معه سكينا حادا من أجل قتلها لأنها تعمل كراقصة، “دخل عليا غرفة النوم، كنت وقتها متجوزة أحمد فؤاد حسن، عمي قاله أنت مين، وإيه اللي جابك هنا، قام جوزي موريله وثيقة الزواج”، كما ذكرت أنها لم تتزوج من محمد الملا بشكل عرفي كما روج البعض، لكنها اتخطبت له فقط، ولم تكتمل علاقتهما.

وأردفت الراقصة المعتزلة، أنها تزوجت من اللواء محمد السباعي في السر، وكان مساعد وزير الداخلية حينها، كما أنها تخلت عن الرقص بسببه، “رغبتي في تكوين حياة أسرية معه كانت سببا من أسباب اعتزالي، تزوجت منه لمدة 3 سنوات، ومن ثم حدثت له أزمة قلبية، دخل إثرها المستشفى، بعد ذلك تم نقله إلى الخارج، لإجراء عملية قلب مفتوح له، ولكنه توفى”.