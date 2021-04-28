أبريل 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

تحذير من مخاطر الاستحمام المتكرر للأطفال… يؤدي لهذه الأمراض

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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تحذير من مخاطر الاستحمام المتكرر للأطفال… يؤدي لهذه الأمراض

حذر الطبيب الأسترالي سام هاي من مخاطر الاستحمام اليومي للرضع، مشيرا إلى كونه المسبب الرئيسي للإصابة بالطفح الجلدي وتفاقم الأمراض مثل الأكزيما.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن الطبيب قوله: “ليست هناك حاجة للاستحمام اليومي للأطفال الرضع. من الأفضل القيام بذلك مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع”.

ووفقا له يعتمد عدد مرات الاستحمام على المناخ الذي تعيش فيه الأسرة ونشاط الطفل، لافتا إلى أن الاستحمام المتكرر يمكن أن يسبب جفاف البشرة، وقال الطبيب:

“لتجنب ذلك، من الأفضل تقليل استخدام الصابون واستخدام المرطبات بكثرة”.
في المقابل أكد هاي أن قلة الاستحمام، يمكن أن تسبب تهيج الجلد، وتعزز نمو البكتيريا وتؤدي إلى مشاكل جلدية خطيرة.

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