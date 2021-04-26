ما هي درجة الحرارة الأمثل لغسل الملابس في الغسالة؟

تختلف الآراء على نطاق واسع عندما يتعلق الأمر بدرجة الحرارة المناسبة في الغسالة للحصول على غسيل نظيف وخال من الجراثيم. فكثيرون يحبذون غسل ملابسهم، وخاصة الداخلية منها في درجة حرارة لا تقل عن الأربعين درجة للحصول على تنظيف جيد. لكن هناك أيضا من يعتقد أن غسل الملابس أو حتى المناشف في درجة حرارة منخفضة يعطي نفس النتائج المرجوة.

وبالفعل يمكن الحصول على غسيل نظيف وخال من الجراثيم عند الاكتفاء بغسل الملابس في درجة حرارة لا تتجاوز الـ30 درجة، حسبما نقل موقع مجلة “فرويندين” الألمانية عن خبراء. ويرجع ذلك إلى قوة مساحيق ومواد التنظيف الحديثة التي يمكنها أيضا تنظيف الملابس المتسخة أو حتى تلك التي تحمل آثار التعرق بشكل جيد في درجة حرارة منخفضة.

وحتى في حال ما كانت الملابس متسخة بشدة وبها الكثير من البقع، يمكن أيضا غسلها في الغسالة بدرجة حرارة 30 درجة والحصول على نتائج مبهرة، لكن قبل ذلك يجب معالجتها بالمواد المزيلة للبقع والأوساخ العنيدة. وغسل الملابس في درجات حرارة منخفضة له ميزة أخرى هي توفير الطاقة وبالتالي المساهمة في حماية البيئة.

ورغم مزايا غسل الغسيل في درجات حرارة منخفضة، إلا أنه لا ينبغي الاستغناء عن غسل الملابس في درجات حرارة مرتفعة مرة في كل شهر، لأن ذلك يمنع من تكاثر الجراثيم في الغسالة حسب وكالة البيئة الفدرالية الألمانية. كما أنه ينصح أيضا بضبط آلة الغسيل على درجة حرارة مرتفعة عند غسل ملابس الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو أولئك الذي يعانون من ضعف جهاز المناعة.