نبرات صوتك تحدد 80% من جمالك..وطرق لتثقيف صوتك

أعلنها “سقراط”أحد فلاسفة اليونان منذ قديم الزمان: “تكلم حتى أراك” ؛ الصوت بنبراته ومفردات كلماته أحد مقومات الشخصية، ومن علامات الجاذبية والجمال على وجه الخصوص، ولأن الأذن تعشق قبل العين، أجمع العديد من الدراسات على أن صوت الفتاة يشير إلى 80% من جمالها.. وأضافوا بأن هناك طرقاً عدة لتثقيف الصوت وجعل لكل نبرة صوت دلالة..

وللشباب والبنات استوضحنا الأمر مع الدكتور عادل المدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة..فكان هذا التقرير

نبرات صوتك أقوى من سحر العيون ورائحة العطر، بصوتك تقومين بالكثير.. من الإقناع وفض المنازعات واتخاذ الحلول المناسبة للمشاكل

صوتك هو شبكة اتصالك بالناس.. وعليكِ تثقيفه ومعرفة أن لكل نبرة من نبراته دلالة

طرق لتثقيف الصوت

ابدئي حديثك بإلقاء متزن، بطيء إلى حد ما؛ حتى تكون نبرات صوتك واضحة ومخارج ألفاظك سليمة؛ لأن النبرة العالية تُفقد الصوت جانباً كبيراً من جاذبيته

الفتاة الجميلة تفقد سحرها إذا ما صدر عنها لفظ لا يليق، ويجب أن تعبر كلماتها عن مستوى رفيع وذوق أصيل

الصوت مثل ملامح الوجه

ويتابع الدكتور حديثه عن طرق تثقيف الصوت: الصوت اشبه بملامح الوجه يكشف عن المميزات ويفضح العيوب، فلا تتحدثي بصوت مكتوم غير واضح.. فهو دليل على افتقادك الشجاعة وقلة الحيوية.. والرغبة في التواري

ولا تتحدثي أيضا بجمل متقطعة تخرج من بين أسنانك؛ مما يشير إلى افتقادك الروح الاجتماعية وأنك لا تبالين بالآخرين

ولا تكن جملك سريعة، فهي دلالة على أنكِ مضطربة وتعانين من عدم تناسق أفكارك ونضجها

ليكن لكلامك نهاية وهدف واضح، وإلا كنت شخصية مترددة، خجولة، تعانين القلق، والخوف من الاختلاط بالحياة والمجتمعات

والحذر من الدلع وتمثيل الرقة وإدعاء النعومة باستخدام نبرات صوتك أو درجة انخفاضه ليصل إلى درجة الهمس

“تكلم حتى أراك”

هناك علاقة بين نبرات الصوت وما يدور بداخلك

هناك علاقة بين نبرات الصوت -السرعة، البطء، الهدوء، العلو- وبين ما يدور بداخلك

تتحدثين بسرعة: أنتِ في حالة عاطفية ما.. غضب أو فرح، لكنك تشعرين بالوحدة وهناك صعوبة في التعبير عن مشاعرك

تتحدثين ببطء: وتتخيرين ألفاظك قبل النطق بها، أنت مثالية في علاقتك بالناس، تحبين النمطية، وتتمسكين بأفكارك القديمة، وتخافين التغيير

تتحدثين بنعومة: إذن أنتِ تشعرين بالسعادة والجميع من حولك يعرفون ذلك

صوتك يعبر عن انفعالاتك

صوتك منطلق حي يعلو ويهبط مع انفعالاتك.. فأنتِ شخصية متفائلة، هادئة متفتحة، ترتاحين للموسيقى والأنوار الخافتة، مقبلة على الحياة والجميع يتمنى صحبتك

تضحكين بصوت عالٍ، ضحكاتك متقطعة بين كل كلمة تنطقين بها، فأنتِ شخصية تخشى المواجهة، ولا تحب أن ينكسر قلبها، عملية وتبعدين عن الرومانسية

نبرات صوتك تظهرك وكأنكِ تنتحبين.. دلالة على أنكِ تفتقدين الأمان.. رغم قدرتك الفائقة على تحمل المسؤولية وتمتعك بالإخلاص في علاقاتك

تسيطرين على مخارج ألفاظك وتتحدثين بنبرات منخفضة.. فأنت عطوفة وإنسانة كريمة وتحب الصداقة.. لكنك شخصية قيادية، وما ينقصك إلا تذكر أن الصديقات والزميلات لا يعملن تحت إمرتك