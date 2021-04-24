طريقة تنظيف السيراميك وتلميعه بخلطات منزلية

كثيرة هي الأسباب المسؤولة عن توسخ الأرضيات السيراميك وتغيّر لونها، في غرف المنزل كافة؛ وتشتمل على:

• التعرّض اليومي للماء والغبار والأوساخ وانسكابات السوائل.

• التعرّض إلى مستويات عالية من الرطوبة، ما يتسبّب بالعفن والفطريات.

• الجص المسامي الخاص بالسيراميك، والذي يمتص الانسكابات بسهولة أكبر.

• تراكم بقايا الصابون من جراء الاستحمام.

نصائح الحفاظ على الأرضيات

كنس الأرضيات السيراميك، والمسح المنتظم لها، هما جزء من “روتين” التنظيف المنزلي المعتاد، بالإضافة إلى القليل من العناية للحفاظ على بريقها من خلال:

• تنظيف الانسكابات على الفور للمساعدة في تجنّب تغيّر لون البلاط.

• مسح الأرضيات السيراميك، بانتظام، كما شطفها بالماء لإزالة أي منظفات قد تكون متبقية على الأرض.

• تجنّب استخدام المواد الكيميائية القاسية، مثل: المُبيّض أو المنظفات الأخرى على السيراميك، لأنها قد تتلف المادة المانعة للتسرب في الخامة المذكورة.

• شطف أو مسح بلاط الحمّام بعد الاستحمام، لإزالة بقايا الصابون أو الرطوبة لمنع العفن.

طرق طبيعية لتنظيف السيراميك

هذه العناصر التي يمكن العثور عليها في خزانة المؤن الخاصة بك، تعيد اللمعان إلى أرضيات المطبخ.

قشور الحمضيات

تضاف قشور البرتقال (أو أي نوع من الحمضيات) إلى ربع جالون من الخل الأبيض مضاف إلى وعاء. يغلق الوعاء، ويوضع جانبًا، لمدة أسبوعين. ثمّ، يضاف القليل من خل الحمضيات إلى زجاجة ذات بخّاخ، بحيث يملأ نصفها، فيما يملأ الماء النصف الثاني من الزجاجة. يستخدم المحلول على الأرضيات السيراميك.

صودا الخبز

تمسح الأرضيات السيراميك بمحلول يعدّ باستخدام المكونات الآتية: ربع الكوب من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من سائل الجلي ونصف الكوب من صودا الخبز ، و2 جالون من الماء الدافئ. يضاف بضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي للحصول على رائحة منعشة.

النعناع

تمزج كميات متساوية من الخل الأبيض والكحول المطهر والماء في دلو، ثم تضاف نصف الملعقة الصغيرة من سائل الجلي إليه، وبضع قطرات من زيوت النعناع الأساسية. يعمل هذا الخليط جيداً، عند مسح الأرضيات. وفي إجراء إضافي، يضاف زيت النعناع لصدّ النمل والفئران.

مزيل العفن

لمكافحة تعفّن سيراميك الحمّام، يمكن خلط كميتين متساويتين من عصير الليمون الحامض و”البيكنج صودا”. يُنشر الخليط على العفن ويترك لبضع ساعات، قبل الشطف.

قتل الجراثيم

يوفّر استخدام غسول الفم (غطاء منه) المضاف إلى جالون من الماء الدافئ، طريقة بسيطة وجديدة لقتل الجراثيم. يعمل هذا الخليط جيداً على الأرضيات السيراميك أو الفينيل، بعيداً من الخشب.