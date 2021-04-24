ماسك العنب الأسود للوجه لبشرة أكثر شباباً

يوصي خبراء البشرة وأطباء الجلد باستخدام ماسك الوجه مرتين في الأسبوع على الأقل، فهو أحد الخطوات الضرورية في روتين العناية بالبشرة، حيث يخلص بشرة الوجه من الخلايا الميتة والرواسب المتراكمة على سطح الجلد، مما يجدد البشرة ويجعلها أكثر شباباً . ولأن العديد من أنواع ماسك الوجه مليئة بالمواد الكيماوية، نرصد لك طريقة تحضير ماسك العنب للوجه في المنزل، الذي يمنحك بشرة شابة وأكثر صحة وجمالاً.

ماسك العنب الأسود لإزالة تصبغات الوجه

العنب الأسود غني جداً بالفيتامين سي المعروف بقدرته الكبيرة على تفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء الموجودة على بشرة الوجه. كذلك، يعرف الزبادي والليمون بكونهما مصدراً فعالاً جداً في تبييض البشرة من دون الإضرار بها. لذلك، حضري أفضل ماسك للوجه من خلال مزج أربع حبات من العنب الأسود المهروس وملعقة كبيرة من الزبادي ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. وحين تصبح المكونات متجانسة، ضعيها على بشرة وجهك بالتساوي واتركيها لمدة 10 دقائق. نظفي وجهك ومن ثم رطبيه بكريم الترطيب المناسب.

ماسك العنب الأسود لمكافحة شيخوخة البشرة

يحتوي العنب الأسود على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامين A وk، مما يجعله فعالاً جداً في مكافحة علامات شيخوخة البشرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. لذلك، اهرسي خمس حبات من العنب الأسود وامزجيها مع ملعقة كبيرة من كل دقيق الحمص والعسل ورشة من الكركم. طبقي المزيج على وجهك وافركيه بلطف لمدة خمس دقائق. بعدها، اغسلي وجهك جيداً ورطبيه بمرطب الوجه المناسب.

ماسك العنب الأسود لإزالة حب الشباب والشوائب

يعد العنب الأسود علاجاً فعالاً لمشكلة حب الشباب وتنظيف مسامات البشرة من الشوائب المترسبة والزهم، ليجعلها نظيفة من الداخل والخارج. لذلك، اطحني خمس حبات من العنب الأسود، وامزجيها مع ملعقتين كبيرتين من منقوع العدس الأحمر ونصف ملعقة صغيرة من الليمون الحامض ورشة من الكركم. اخلطي المكونات جيداً، وحين تصبح خليطاً متجانساً، طبقيها على بشرة وجهك، مع تدليكها بهدوء بأطراف أصابعك. من ثم، تخلصي من ماسك الوجه هذا بالغسول الملائم وشطفي وجهك بالماء الدافئ، بعدها رطبيه باستخدام مرطب الوجه المناسب.

ملاحظة من “سيدتي نت” : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص