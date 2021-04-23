4 خلطات طبيعيّة لتسمير البشرة بشكل آمن

تشكّل الخلطات الطبيعيّة المسمّرة للبشرة وسيلة مثاليّة للحصول على إطلالة برونزيّة جميلة بعيداً عن مخاطر التعرّض للشمس. تعرّفوا فيما يلي على 4 خلطات يسهل تحضيرها في المنزل من مكونات متوفرة في مطابخنا، وتطبيقها على البشرة لإكسابها لوناً برونزياً جميلاً.

تكثر في الأسواق مستحضرات تسمير البشرة التي يتمّ تحضيرها في أشهر المختبرات التجميليّة العالميّة. ولكن هل تعرفون أنه يمكن الحصول على الاسمرار الذي تؤمنه هذه المستحضرات باستعمال خلطات طبيعيّة يسهل تحضيرها في المنزل.

1- الجزر لتسمير البشرة:

يتميّز الجزر بغناه بالفيتامينات والمعادن التي تلوّن البشرة وتسرّع آلية اسمرارها. ولذلك ينصح باستهلاك الجزر النيء وعصير الجزر بشكل يومي بهدف تعزيز اسمرار البشرة، على أن يترافق ذلك مع إضافة بضع قطرات من زيت الجزر الأساسي إلى مستحضرات ترطيب الوجه والجسم واستعمال هذه المستحضرات بشكل يومي للحصول على لون برونزي جميل دون التعرّض المباشر للشمس.

2- الشاي لتسمير البشرة:

يعتبر الشاي من المشروبات الصحيّة المفيدة، وهو يتميّز بفعاليته في مجال تسمير لون البشرة دون التعرّض للشمس. يكفي إضافة ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود إلى ربع لتر من الماء وغلي المزيج ثم تركه لمدة يومين قبل تصفيته. تُمسح البشرة بهذا النقيع بواسطة قطعة من القطن بشكل يومي للوصول إلى النتيجة المرجوّة. يُنصح بعدم الاحتفاظ بهذا النقيع لأكثر من 7 أيام.

3- الكاكاو لتسمير البشرة:

عند خلط بودرة الكاكاو مع القليل من الكريم المرطّب، يتحوّل هذا الخليط إلى مستحضر لتسمير البشرة. ولكن يجب الانتباه إلى مدّ المستحضر بشكل جيّد على البشرة للحصول على لون برونزيّ موحّد. يُنصح بتكرار هذه الخطوة حتى الحصول على اللون البرونزي المنشود.

4- المشمش والقهوة لتسمير البشرة:

يعزز المشمس إنتاج البيتاكاروتين في البشرة، أما القهوة فتتمتع بمفعول مسمّر بشكل طبيعي. لتحضير هذه الخلطة ينصح بهرس حبتين ناضجتين من المشمش وإضافتها إلى كوب من القهوة السريعة التحضير. يُترك هذا الخليط جانباً لمدة ساعتين قبل أن يصبح جاهزاً للاستعمال على البشرة، على أن يتمّ تغميس قطع من القطن بهذا الخليط ثمّ مسح البشرة بها وتركها لتجّف مما يساعد على اكتسابها لوناً برونزياً مميزاً.

– نظام غذائي يعزّز اسمرار البشرة:

يمكن مساعدة البشرة على اكتساب اللون البرونزي من خلال اعتماد نظام غذائيّ غني بالبيتاكاروتين الذي نجده في الطماطم، والجزر، والمانغا، والفلفل الأحمر، والمشمش، والليمون الهندي. نجد أيضاً البيتاكاروتين في الخضار الورقيّة الخضراء والملفوف، والبروكولي. ويتميّز البيتاكاروتين بكونه من مضادات الأكسدة الفعالة جداً، التي تتجمّع أولاً في الكبد ثم في الأنسجة الدهنيّة وفي البشرة. وهو من العناصر التي تساعد البشرة على اكتساب لونها البرونزي.

ولرفع مستوى البتاكاروتين في الجسم، ينصح بتناول عصير الليمون والشاي على الفطور، والسلطة المنوّعة والأطباق الغنية بصلصة الطماطم على الغداء، والسلطة الخضراء والفاكهة الحمراء على العشاء.