الشرطة تعتقل رجلا حاول اقتحام شقة تايلور سويفت في نيويورك

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلاً حاول اقتحام شقة المغنية تايلور سويفت، في حي مانهاتن في نيويورك.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت هانكس جونسون، البالغ من العمر 52 عاماً، مساء السبت، بعد تلقي بلاغ، من متصل بخط الطوارئ، بأن الرجل موجود داخل الشقة بدون إذن.

وأضافت الشرطة أن اتهاما جنائيا بانتهاك حرمة منزل وُجّه إلى جونسون، وأن الأخير أُطلق سراحه بدون كفالة مساء الأحد.

وعانت سويفت في السابق من مطارديها، إذ حاول رجال اقتحام منازلها في الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة.

ففي عام 2018، صدر أمر قضائي بعدم التعرض بحق رجل حاول دخول منزل النجمة مسلحاً بسكين.

وصدر أمر مماثل في العام نفسه بحق رجل آخر، بعد أن بعث رسائل يهدد فيها باغتصاب المغنية وقتلها.

وبعد ذلك بعام، حُكم على رجل ثالث بالسجن ستة أشهر بعد أن اقتحم شقة سويفت في نيويورك واستحم قبل أن يخلد للنوم.

وقالت سويفت، في تلك الفترة، إنها بدأت تحمل ضمادات، من النوع الذي يحمله الجنود في ساحات القتال، طوال الوقت، تحسباً لوقوع هجوم عليها.

وكتبت في مقال بمجلة “إيلي” تقول: “(حين) يحاول ما يكفي من المطاردين اقتحام منزلك، تبدأ بالاستعداد للأمور السيئة”.

ويسود اعتقاد بأن النجمة لم تكن في المنزل ساعة وقوع الحادث الأخير.

وفي حياتها المهنية، يحفل هذا العام بالأرقام القياسية باسم سويفت. فقد احتلت صدارة قائمة الألبومات الأكثر انتشارا بثلاثة ألبومات على التوالي (“فولكلور” و”إيفرمور” والنسخة التي أعيد تسجيلها من ألبوم “فيرليس” الذي حقق انطلاقة كبيرة لها).

وفي الشهر الماضي، أصبحت سويفت أول امرأة في التاريخ تفوز بثلاث جوائز غرامي لألبوم العام.

ولم يحقق هذا الإنجاز سوى ثلاثة فنانين هم: فرانك سيناترا وبول سايمون وستيفي وندر.