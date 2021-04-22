سيدة تستنجد بنجلها بعد وفاة زوجها لتكتشف المفاجأة الصادمة

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل حادث مأساوي لأسرة بعد وفاة الأب والابن في نفس اللحظة.

وقالت صحيفة “الوطن” المصرية إن الأم توجهت إلى زوجها في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلا أنها اكتشفت وفاته، لتهرول مسرعة إلى نجلها لينجدها لتكتشف مفاجأة صادمة: “الابن توفى أيضا”.

وأشارت إلى أن الشاب المتوفي رامي جمال شاب في الثلاثينيات من العمر أصيب بفيروس كورونا، توفي في نفس توقيت وفاة زوجها في الستينيات من العمر.

وقال أحد أصدقاء الشاب المتوفي: “اتصل بي وقال إنه مصاب بكورونا، وكان خائفاً على والده ووالدته”.

وأضاف: “طلبت منه عدم الخوف ويشرب سوائل دافية كثيراً وكان رده لي انا غير معترض لكنه خائف على أهله”، مشيرا إلى أن والدته وجيرانه وأهله مازالوا في صدمة حتى الآن”.