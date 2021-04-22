بهذه الخطوات تخلّصي من بقع العفن في المنزل… لا تهمليها لتجنّب الأمراض!

كثيراً ما تنمو بقع التعفّن الأسود في غير مكان من منزلك لأسباب مختلفة أبرزها الرطوبة. ومن المهم أن تتخلّصي منها وتعملي على تنظيفها بين الحين والآخر، لأنها إذا تُركت قد تُسبّب مع مرور الوقت العديد من المشاكل الصحية لك ولأفراد أسرتك.

من أبرز هذه المشاكل الصحية الناتجة عن وجود التعفن في المنزل: الربو، أوجاع الرأس، الاكتئاب، الحساسية، التهابات الجلد، الشعور بالتعب الدائم، فضلاً عن الغثيان.

ومن أجل تنظيف وإزالة هذه البقع، من الضروري أن تتبعي هذه الخطوات:

1. ضعي الكمّامة على أنفك وفمك والقفّازات في يديك ونظّارات الحماية على عينيك.

2. قبل التنظيف، أخرجي كل محتويات الغرفة وضعيها في مكان آخر.

3. لا تشغّلي أجهزة التهوئة.

4. بعد الانتهاء من عملية التنظيف، ارمي القفّازات والكمّامة في سلة المهملات ونظّفي النظّارات جيداً.

5. أخيراً، يجب تهوئة المكان. وهكذا تتخلصين من أضرار الفطريات التي تشكّل العفن، وتحمين صحة أفراد اسرتك منها. إذاً لا تهملي هذا الأمر أبداً.