صباح الجزائري تدخل عالم الإعلان وتتحدث عن تجربتها بكاميرا مخرج “قيد مجهول”

دخلت النجمة السورية صباح الجزائري عالم الإعلان التلفزيوني هذا الموسم من أوسع أبوابه حيث قدمت إعلاناً بتوقيع المخرج السدير مسعود مخرج مسلسل ” قيد مجهول ” الذي حقق إشادات واسعة عند عرضه قبل شهر رمضان المبارك .

السندريلا وكما هو لقبها العربي روت من خلال الإعلان تجربتها في عالم التمثيل وخيارها بالاتجاه إليه .

ظهور صباح في هذا الإعلان كان لافتاً ومثيراً للجمهور الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بما قدمته برفقة المخرج السدير مسعود وبإطلالتها المميزة التي لا تزال تجذب الجمهور أينما حلت.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تحضر صباح ببطولة مسلسل ” الكندوش ” للمخرج سمير حسبن ويشارك في بطولة العمل كل من أيمن زيدان، شكران مرتجى، كندة حنا .

وتحضر صباح كذلك بمسلسل ” للموت ” للمخرج فيليب أسمر وبرفقة كل من محمد الأحمد ، خالد القيش ، دانييلا رحمة ، ماغي بو غصن.