التخلّص من مشكلة أكل الأظافر

تُعاني غالبية النساء، من مشكلة قضم الأظافر، التي تؤثّر سلبًا على جمال اليدين. حيث تُسبّب هذه المشكلة في تلف الأنسجة المسؤولة عن نمو الأظافر بشكل صحي وسليم، فضلًا عن الشعور بالألم والانزعاج. ولكن، لا داعي للأرق بعد اليوم! إذ، بات من السهل التخلّص من مشكلة أكل الأظافر بإضافة بعض التغييرات الى عاداتك اليومية، والتي يُطلعك عليها “سيدتي.نت” في السطور الآتية:

التخلّص من قضم الأظافر بطرق سهلة وبسيطة

إليك، سيدتي، كيفية التوقّف عن قضم الأظافر للأبد والحصول على أظافر قوية وصحيّة، من خلال اتباع التعليمات الآتية:

إبقاء الأظافر قصيرة الطول

يجب عليكِ أن تحافظي على أظافرك قصيرة دائمًا؛ لأنّ قص الأظافر وتقليمها يمنع عملية قضمها، عدا عن أنّ هذه العادة السيئة سوف تفقدكِ جمال أظافركِ، فتذكري دائماً أنّها إحدى أهمّ سمات الأنوثة التي يجب عليكِ أن تحافظي عليها.

وضع طلاء الأظافر

بالإضافة الى جمال الأظافر المُطلية، فهي من شأنها الحدّ من قضم أظافرك. لذلك، استفيدي من هذه الطريقة، وحاولي إطلاء أظافركِ بطلاء الأظافر العادي أو اللامع . فهذه المساحيق، عادًة ما يكون طعمها مرّ، الأمر الذي يُجنبك وضع يدكِ في فمكِ ومحاولة قضم أظافرك.

فرك الأظافر بمنكهات حادّة المذاق

قد تبدو هذه الطريقة غريبة، ولكن فرك الأظافر بنكهات مرّة أو حرّة، كالفلفل الحار أو الثوم، وغيرها من المكونات الطبيعية ذات النكهات الحادّة، يُساعد وبشكل فعّال في التخلّص من مشكلة قضم الأظافر.

تركيب أظافر اصطناعية

بالإضافة الى الشكل الجذّاب الذي تمنحه الأظافر الاصطناعية لليدي، فهي أيضًا تُساعد في الحدّ من قضم الأظافر بشكل كبير.

الكريم المُرطب للأظافر

لا تقتصر فوائد الكريم المرّطب في ترطيب البشرة والعناية بها فقط، بل يُساعد كذلك في التخلّص من قضم الأظافر، بخاصّة إذا تمّ تطبيقه بشكل روتيني يوميًا.