كيم كارداشيان بجلسة تصوير تخطف الأنظار – صور

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الاميركية ​كيم كارداشيان​، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط الزهور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية باللون البيج ذات تصميم فريد ولافت. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور التي نشرتها كيم وابدوا اعجابهم بها.

الجدير ذكره أن كيم نشرت مؤخراً صورة برفقة إبنتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وبدت فيها بلقطات عفوية وهي تجلس بالأرض وتحضنها بأجواء فرح، معتمدةً إطلالة رياضية جذبت فيها أنظار متابعيها، الذين عمدوا للتعبير عن حبهم وإعجابهم بها.

For this new @KKWFRAGRANCE collection, I wanted them to feel and smell like the special arrangements he creates for my home and every special event we have worked on together over the past decade. pic.twitter.com/0ig9iAgTA3

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 16, 2021