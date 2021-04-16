أبريل 17, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كيم كارداشيان بجلسة تصوير تخطف الأنظار – صور

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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كيم كارداشيان بجلسة تصوير تخطف الأنظار – صور

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الاميركية ​كيم كارداشيان​، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط الزهور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية باللون البيج ذات تصميم فريد ولافت. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور التي نشرتها كيم وابدوا اعجابهم بها.
الجدير ذكره أن كيم نشرت مؤخراً صورة برفقة إبنتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وبدت فيها بلقطات عفوية وهي تجلس بالأرض وتحضنها بأجواء فرح، معتمدةً إطلالة رياضية جذبت فيها أنظار متابعيها، الذين عمدوا للتعبير عن حبهم وإعجابهم بها.

 

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