ألقت بنفسها من الطابق الخامس.. انتحار فتاة في الإمارات هرباً من الزواج

الزواج بالإكراه أو الزواج القسري هو أحد أشكال الزواج الذي يتم على الرغم من رفض أحد أو كلا الطرفين لهذه الزِيجة، في كثير من الأحيان تكون النهاية مأسوية بسبب عدم القناعة الكاملة.

وأنهت فتاة آسيوية تبلغ من العمر 21 عاما، حياتها بالقفز من الطابق الخامس من مبنى عائلتها في منطقة مويلح بالشارقة في دولة الإمارات.

وأفادت مصادر محلية، بأن الفتاة أقدمت على الانتحار بعد أن علمت أن عائلتها تخطط لإرسالها إلى بلدها الأم للزواج من خطيب تقدم لها يبلغ من العمر 70 عاما؛ وفقا لموقع “إرم نيوز”.

وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمة في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، لكنها عثرت على الفتاة ميتة حيث أصيبت بضرر شديد في جمجمتها ونزيف داخلي في الرئتين.

وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة إلى التحقيق مع أفراد عائلتها للوقوف على ملابسات الحادثة.

وبينت التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت وعائلتها في خلاف مستمر حول قضية الزواج المفترض، مع إصرار الأسرة على إتمام الزواج، بينما رفضت الفتاة لأنها أرادت مواصلة تعليمها ولم تكن مهتمة بالزواج من رجل يكبرها سنا بكثير.