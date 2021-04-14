لأول مرة في تاريخها… “رويترز” تختار امرأة رئيسة لتحريرها

لأول مرة منذ تاريخ تأسيسها، قررت وكالة “رويترز” للأنباء تعيين أليساندرا غالوني رئيسة للتحرير في الوكالة، لتصبح أول امرأة تقود الوكالة العالمية في تاريخها الممتد لمئة وسبعين عاما.

ستحل غالوني البالغة من العمر 47 عاما وهي من سكان روما، خلفا لستيفن جيه آدلر المتقاعد هذا الشهر بعد أن قاد غرفة الأخبار طيلة العقد الماضي. وخلال ولاية تولي آدلر، نالت “رويترز” مئات الجوائز، من بينها سبع “بوليتزر”.

تتحدث غالوني أربع لغات، وتتمتع بخبرة واسعة في تغطية أخبار الأعمال والسياسة في رويترز، وسابقًا في وول ستريت جورنال، وتتولى زمام القيادة في الوقت الذي تواجه فيه وكالة الأنباء مجموعة من التحديات.

وقد أخبرت غالوني زملائها أن إحدى مهامها الحاسمة ستكون الحفاظ على علاقة جيدة مع رفينيتيف، لأنها أكبر زبون ل‍رويترز، حيث تمثل أكثر بقليل من نصف عائدات وكالة الأنباء البالغة 628 مليون دولار العام الماضي.

تتميز غالوني على الصعيد الداخلي في رويترز بحضورها الجذاب مع اهتمامها الكبير بأخبار الأعمال والاقتصاد. وتشمل أولوياتها تعزيز الأعمال الرقمية والفعاليات والحضور الرقمي ل‍رويترز.

وقالت غالوني في إعلان رويترز عن تعيينها، الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 أبريل / نيسان ، “على مدى 170 عامًا ، وضعت رويترز معيارًا للتقارير المستقلة والموثوقة والعالمية. إنه لشرف كبير أن أدير غرفة أخبار عالمية مليئة بالمعلومات. صحفيين موهوبين ومخلصين وملهمين “.