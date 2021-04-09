نجوى فؤاد تكشف عدد أزواجها وحقيقة تجنيد المخابرات المصرية لها

دخلت الفنانة نجوى فؤاد قائمة الأكثر بحثا على محرك غوغل بعد تصريحاتها عن عدد زيجاتها الحقيقي، وحقيقة تجنيد المخابرات المصرية لها خلال لقاء في برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”.

وأعلنت فؤاد عن العدد الحقيقي لزيجاتها التي تتداولها الصحف والمواقع، قائلة: “تزوجت في حياتي 6 مرات مش 10 زي ما بيقول البعض”، وتابعت: “فين الوقت ياريت كان فى وقت كانوا يبقوا 20”.

وكشفت عن الشخص الذي تفضله ضمن أزواجها السابقين، وإن عاد بها الزمن ستكمل حياته معه، لاختارت الموسيقار أحمد فؤاد حسن، لأنه هو من رباها وساعدها في دخول مجالها الفني.

وتابعت: “أقرب زوج إلى قلبي كان آخر واحد، والغلط مكنش منه بس أنا كمان كان على جزء من الغلط، لأنى كنت نجمة وقتها، واضطريت إلى الرقص في فرحه على صاحبتى، لأني اتحطيت تحت أمر واقع، ولكن قدمت في الفرح أحلى رقصة في حياتى كلها، رغم إن صاحبتي خطفته مني”.

وتحدثت الفنانة في لقاء قديم مع الإعلامي عمرو الليثي عن علاقتها بهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في السبعينات، وعن تجنيد المخابرات المصرية لها لاستغلال علاقتها به، حيث كان من شدة إعجابه كتب عنها في مذكراته وقال إنها من الأشياء الجميلة التي رآها في الوطن العربي.

ونفت أن تكون المخابرات المصرية قد طلبت منها وقتها إقامة أي علاقة مع كيسنجر، وقالت إن “هذه أكاذيب ويمكن أن تحلف على مصحف بتكذيبها”.