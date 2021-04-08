أبريل 09, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ضجة عارمة من فاشينستا كويتية بعد صورتها مع قريب بشار الأسد

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فى :شؤون المرأة
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ضجة عارمة من فاشينستا كويتية بعد صورتها مع قريب بشار الأسد

أحدثت فاشينستا ونجمة مواقع تواصل اجتماعي كويتية، روان بن حسين، ضجة عارمة وحالة من الجدل الواسعة، بعد صورتها مع أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد.
وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل أن روان بن حسين جمعتها لقطات وصور مع علي مخلوف، نجل رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال بشار الأسد.

ولم يظهر من الصور تاريخ التقاطها، وأظهرت أيضا التقاطها خلال عيد ميلاد حضرته روان بن حسين.

وأورد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة مأخوذة في عيد ميلاد علي مخلوف، أحد أقارب الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان رامي مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وأحد أثرى أثرياء سوريا طرفا في خلاف كبير بشأن أموال تقول الحكومة السورية إنها مستحقة على شركة الاتصالات “سيريتل” التي يملكها.

وكشفت وثيقة تعود لوزارة المالية السورية عن الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وأولاده وزوجته، الأموال المنقولة وغير المنقولة.

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