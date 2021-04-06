نصائح تمنحك طول العمر بعيداً عن الأمراض.. طبقيها على الفور

أثبت العلماء أن عوامل نمط الحياة يمكن أن تُحدث فارقاً كبيراً في خطر الإصابة بالأمراض وطول العمر بشكل عام. ووفقاً لدراسة جديدة، نشرت في “مديكال نيوز توداي”، فإنَّ مجموعة من خيارات نمط الحياة الصحية، مثل الحفاظ على وزن صحي، عدم التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن أن تزيد بشكل كبير من عدد السنوات العمرية بعيداً عن الأمراض.

تعرّفي في الآتي على العناصر الغذائية وأسلوب الحياة التي تساهم في إطالة العمر الصحي:

أسلوب الحياة الصحي يطيل الحياة الخالية من الأمراض

أشارت الدراسة العلمية المنشورة في “ميديكال نيوز توداي” إلى أنَّ التدخين وقلة النشاط وسوء جودة النظام الغذائي ، تساهم في فقدان 7.4 – 17.9 سنة من متوسط العمر المتوقع.

لذلك، فأسلوب الحياة الصحي لا يطيل العمر فحسب، بل يطيل الحياة الخالية من الأمراض، حسب د. آندرو نيومان Andrew Newman ناشر الدراسة، والذي قام بالعديد من الدراسات حول علاقة نمط الحياة بطول الفترة الزمنية، التي سيكون فيها الفرد خالياً من الأمراض.

دراسة حول تقييم العوامل المنخفضة الخطورة في نمط الحياة

ولهذه الدراسة، أخذت مجموعة من الباحثين بيانات من مصدرين؛ الأول: دراسة صحة الممرضات والتي تضمنت معلومات من 73 ألف ممرضة، والثاني: بيانات من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي تضمنت بيانات من 40 ألف من المهنيين الصحيين الذكور. وقد قام الباحثون بحساب درجة نمط الحياة من 0-5 لكل مشارك. قاموا بحساب هذه النتيجة من خلال تقييم عوامل منخفضة الخطورة في نمط الحياة (الوزن المثالي، عدم التدخين، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم، اتباع نظام غذائي جيد).

تابع الباحثون المشاركون لسنوات عديدة، وسجلوا التشخيصات والوفيات الناتجة عن عدد من الأمراض، منها السرطان والسكري والقلب،

ووجدوا أن النساء اللواتي يبلغن من العمر 50 عاماً ولم يتبنين أياً من عوامل نمط الحياة منخفضة الخطورة، يمكن أن يتوقعن العيش بدون سرطان ومرض السكري وأمراض القلب لمدة 24 عاماً أخرى. ومع ذلك، فإن أولئك الذين تابعوا هذه العوامل، يمكن أن يتوقعوا 34 سنة إضافية خالية من الأمراض.

يمكن للرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاماً، والذين لم يدمجوا أياً من عوامل نمط الحياة منخفضة الخطورة في حياتهم، أن يتوقعوا أن يعيشوا 24 عاماً إضافية خالية من الأمراض المزمنة. ومع ذلك، فإنَّ أولئك الذين تضمن نمط حياتهم عوامل منخفضة الخطورة، لديهم حوالي 31 عاماً من الحياة الخالية من الأمراض.

سياسات تؤدي لتحسين متوسط العمر المتوقع

نصح الباحثون المشاركون بالدراسة بأهمية تبني عدد من السياسات تؤدي لتحسين متوسط العمر المتوقع، ولا سيّما متوسط العمر المتوقع الخالي من الأمراض المزمنة الرئيسية:

– تبني سياسات تشجع منتجي ومصنعي الأطعمة العضوية؛ كالخضروات والفواكه والخالية من الكيماويات.

– أهمية تبني السياسات العامة لتحسين الغذاء والبيئة المادية المؤدية إلى اعتماد نظام غذائي صحي ونمط حياة جيد.

– تبني السياسات واللوائح ذات الصلة التي تحظر التدخين في الأماكن العامة وفرض قيود على مصنعي الدهون المتحولة.

أطعمة تساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع الخالي من الأمراض

ويقدم موقع “ريل بز” Realbuzz، تحت عنوان “الطعام الصحي.. قائمة بأهم مأكولات عضوية تساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع الخالي من الأمراض والحياة بصحة جيدة فترة أطول”، وهي:

– الخضروات والفواكه ذات الألوان الزاهية.

– الشوكولاتة السوداء.

– الثوم.

– حبوب القهوة.

– زيت الزيتون.

– الأسماك.

– البروكلي والعنب.

– الشاي الأخضر.

– التوت بجميع ألوانه.