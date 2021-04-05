فوائد فاكهة التنين للنساء مذهلة.. جرّبيها بسرعة

فاكهة التنين Dragon fruit هي فاكهة استوائية معروفة بقشرتها التي تميل إلى الحمرة وطعمها الحلو الخفيف من الداخل. تعتبر منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج تعدد لـ”سيدتي نت” فوائد فاكهة التنين الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، في الموضوع الآتي:

فوائد فاكهة التنين في تقوية جهاز المناعة

إن احتواء فاكهة التنين على فيتامين C والكاروتينات يساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتقليل الإصابة بالعدوى عن طريق حماية كريات الدم البيضاء.

حيث تعمل كريات الدم البيضاء في الجسم على محاربة وتدمير المواد الضارّة والمسبّبة للمرض في الجسم، إلا أنها حسّاسة جداً تجاه الجذور الحرّة الضارّة.

وتحتوي فاكهة التنين على مستويات عالية من المغنيسيوم المهم للخلايا والقيام بالعمليات المختلفة، مثل الدخول بعملية تحويل الطعام إلى طاقة وتقوية العضلات وتكوين العظام.

فوائد فاكهة التنين في محاربة الأمراض المزمنة

إن الجذور الحرّة ضارّة بالجسم وتراكمها من شأنه أن يسبّب تضرّر الخلايا، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض من بينها تلك المزمنة. فيما فاكهة التنين تعمل على خفض مستويات الجذور الحرّة، وبالتالي محاربة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري والتهاب المفاصل.

وتلعب مضادات الأكسدة الموجودة فيها دوراً في مكافحة الأمراض أيضاً، خصوصاً مرض السرطان.

فوائد فاكهة التنين في تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي فاكهة التنين على البروبيوتك، وهو مفيد للحفاظ على البكتيريا الصديقة للأمعاء، والتي تعزّز من صحة الجهاز الهضمي.

ويعدّ البروبيوتيك نوعاً من أنواع الألياف الغذائية الضرورية للأمعاء والمعدة، وتناولها بانتظام يساعد في خفض خطر الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي والإسهال.

فوائد فاكهة التنين في محاربة علامات الشيخوخة

يمكن إدراج فاكهة التنين إلى نظام العناية بالبشرة، حيث إنها تساعد في محاربة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة عند تناولها، أو عندما تُستخدم مرة واحدة في الأسبوع كقناع.

هذا وتحدث علامات الشيخوخة بسبب الجذور الحرّة الموجودة في أجسامنا، حيث إن هذه الجذور الحرّة تسبّب تلف الخلايا التي تنتج عنها التجاعيد، وفاكهة التنين هي مصدر غني من المواد المضادّة للأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرّة وإبطاء عملية الشيخوخة، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سناً وأكثر سلاسة .

فوائد فاكهة التنين في علاج الشعر المصبوغ

إن المواد الكيميائية التي تضفي اللون إلى الشعر تجعله جافاً، حيث يمكن استخدام فاكهة التنين لتخفيف بعض الأضرار التي تلحق به من الصبغات، فهي غنية بالمواد المغذية، وهذا هو السبب الذي يجعل فاكهة التنين تعمل بشكل جيد على الشعر الملوّن أو المعالج كيميائياً . فاستخراج اللبّ من فاكهة التنين وخلطه حتى يصبح عجينة ناعمة، ثم وضعها على الشعر وفروة الرأس وتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ومن ثم غسلها بشامبو خفيف، مفيد جداً للحفاظ على صحة الشعر ورونقه.

فوائد فاكهة التنين في خفض نسبة الكولسترول في الدم

إن إضافة فاكهة التنين إلى النظام الغذائي هو فكرة عظيمة؛ لأنها يمكن أن تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضارّ. علماً بأنّ الدهون ليست سيئة بمجملها، لكن الدهون غير المشبّعة تشكل جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتوازن، وبذور فاكهة التنين غنية بالدهون غير المشبّعة وأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول الضارّ.

فوائد فاكهة التنين في علاج أمراض المعدة

إن فاكهة التنين يمكن أن تساعد في علاج العديد من أمراض المعدة مثل عسر الهضم والإمساك، حيث إنها غنية بالألياف وتحتوي على نسبة عالية من المياه، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يعانون من الإمساك. كما أنها تحسّن الهضم .

فوائد فاكهة التنين للمرأة الحامل

يعتبر النظام الغذائي الصحي خلال فترة الحمل من الأمور الرئيسة اللازمة للحفاظ على صحة الأم ونموّ الجنين. وتعتبر فاكهة التنين من أحد الخيارات الصحية التي يمكن اتباعها، وهي فاكهة حمراء اللون من الخارج وبيضاء تحتوي على بذور سوداء من الداخل، وبشكلٍ عام فإنها حلوة المذاق، وتعتبر مصدراً للعديد من المواد الأساسية اللازمة خلال فترة الحمل، مثل الفيتامين سي C، الكربوهيدرات، الألياف، بالإضافة إلى الدهون.

وبما أنّ مرض فقر الدم يتصل خلال فترة الحمل بعدد من النتائج كوفاة الرضّع، الولادة المبكرة، الإجهاض ووزن الطفل المنخفض (أي أقل من 2500 غرام)، لذا قد يكون عصير فاكهة التنين خياراً جيداً للتخفيف من حالة فقر الدم خلال فترة الحمل. ولكن على الرغم من هذه النتائج إلا أنّه يجب على الحامل استشارة الطبيب في حال الإصابة بفقر الدم لمعرفة العلاج المناسب خلال هذه المرحلة.

كما أن الفيتامين C الموجود في فاكهة التنين يساهم في تعزيز الجهاز المناعي لدى الأم والوقاية من أنواع العدوى المختلفة، فهذا الفيتامين يحمي كريات الدم البيضاء من التلف، والتي تعتبر جزءاً من الجهاز المناعي.

فوائد فاكهة التنين في خفض نسبة السكر في الدم

أظهرت الدراسات أن فاكهة التنين تنظّم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، حيث إنها غنية بالبوليفينول، الكاروتينات، التوكوفيرول والجلاكوسينولات التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم .

فوائد فاكهة التنين في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

إن تناول فاكهة التنين يساعد في الحفاظ على صحة القلب، حيث إنها تساعد في خفض مستويات الكولسترول في الدم، الأمر الذي يعزّز صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع الضرر التأكسدي الذي تسبّبه الجذور الحرّة، يقلّل من تصلب الشرايين ومن خطر الإصابة بنوبة قلبية .

فوائد فاكهة التنين في خسارة الوزن الزائد

قد يكون من المفيد جداً إضافة فاكهة التنين إلى النظام الغذائي؛ لأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تبقى لفترة أطول في الجهاز الهضمي مما يعطي إحساساً بالشبع لفترة طويلة.