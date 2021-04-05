أبريل 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

امرأة نقلتها سيارة الإسعاف.. لكنها ماتت بطريقة مأساوية

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فى :شؤون المرأة
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امرأة نقلتها سيارة الإسعاف.. لكنها ماتت بطريقة مأساوية

لقيت امرأة حتفها حين اصطدمت سيارة الإسعاف، التي كانت تنقل على متنها، بسيارة رباعية الدفع، في مدينة بروكلين الأميركية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الحادث المأساوي وقع في حدود الساعة الثالثة من زوال الأحد، وذلك في حي “فلاتلاندز”.

وكانت المرأة البالغة من العمر 95 عاما تنقل على متن سيارة الإسعاف، بعد تعرضها لسكتة قلبية، وفق ما ذكرت شرطة نيويورك.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضحية توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في الحادث أو بسبب الأزمة القلبية.

وقالت السلطات إن نجل الضحية، البالغ من العمر 65 عاما، كان يرافقها على متن سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أنه أصيب إصابات طفيفة.

وخلف الحادث 8 مصابين، من بينهم طاقم الإسعاف ونجل الضحية وأشخاص راجلون.

ويعتقد أن الحادث وقع بعد أن تجاوزت إحدى العربتين الإشارة الحمراء، مما أدى إلى اصطدامهما وانقلابهما في الشارع.

وتواصل الشرطة التحقيق في أسباب الحادثة، حيث ذكرت أنها ستعاين تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

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