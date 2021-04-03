كيف أكون امرأة ذكية؟

الذكاء ليس متعلقاً بتراكم المعرفة أو المهارات أو درجات الاختبارفقط ؛ الذكاء الأهم هو أن تكوني امرأة على دراية بأصول التفكير وتعتمدي استخدامها في حياتك. وهذا لا يعني أننا جميعاً بحاجة لأن نكون مبرمجين عباقرة، أو أساتذة كباراً، أو خبراء فنون، أو دكاترة؛ لكي نكون أذكياء. كوننا أذكياء يعني العيش بشكل هادف، بغض النظر عن تعليمنا أو مهاراتنا أو اهتماماتنا…«سيدتي» تقدم بعض الطرق التي يمكنك من خلالها العيش بذكاء أكبر وفقاً لـ«Peaceful Dumpling».

1. قراءة المزيد من الكتب

اقرئي دائماً شيئاً ما، حتى لو كنتِ مشغولة؛ فمن الممكن القراءة في مترو الأنفاق أو في أثناء الغداء أو قبل النوم.

اخلطي قائمة القراءة الخاصة بك: الكلاسيكيات، والخيال الحديث، والتاريخ، والسيرة الذاتية. فقط تأكدي من أنها لا تزال شيئاً يغذي عقلك ومعرفتك. إذا لفت انتباهك شيء ما؛ فقومي بتدوينه، وأغلقي الكتاب لبضع ثوانٍ واذكري ما قرأتِه للتو. املئي نفسك بالأفكار والمشاعر.

تحدثي إلى شخص ما عما تقرئينه، حتى لو لم يقرأه. اعتادي إقراض واستعارة الكتب الجيدة. الحياة أكثر ثراءً بهذه الطريقة.

2. مواكبة الأحداث الجارية

اقرئي الصحف، وشاهدي الأخبار كل يوم، وتأكدي من أن المصادر مؤكدة وذكية، وليست مجرد أخبار زائفة. كوني من النوع الذي يمكنه إجراء محادثة حية حول أي موضوع؛ فكوني على اطلاع ووعي بالعالم من حولك.

3. الخبرة والسفر

اذهبي إلى المتاحف والمسرح والمعارض. كوني منفتحة وصادقة بشأن تجربتك مع الفن. فكري في سبب تأثرك بشيء ما، وما الذي جعلك تشعرين به. قومي بعمل اتصال مع الفن الذي يحركك، والذي سيعيش فيك ويرشدك لبقية حياتك.

السفر من حين لآخر..السفر يمتد إلى حدود عقلك. وبالمثل، إنها تجربة يمكنك من خلالها معرفة المزيد عن العالم وعن نفسك في الوقت نفسه. اذهبي إلى مكان لم تذهبي إليه من قبل. عندما تكونين هناك، فكري في ما يدفعك لوجودك في هذا المكان.

4. الفضول والتعبير عن الرأي

اعثري على ما يحرك فضولك يمكن أن يكون أي شيء على الإطلاق سواء كانت لغة جديدة، أو مطبخاً تايلاندياً، ما دام أنه يثير فضولك اعثري عليه وتعرفي إليه. هذا الفضول الحقيقي نادراً ما يكون عشوائياً؛ فقد يكون عالماً آخر في حياتك يجب استكشافه.

يظهر الذكاء عندما يمكنك التحدث بثقة عن هويتك، وماذا تعتقدين، وماذا تريدين، ولماذا وكيف تفعلين ذلك. الأشخاص القادرون على التواصل بوضوح وصدق هم دائماً أذكياء جداً.

5. الأخلاق الحميدة وكتابة الرسائل الإلكترونية

هذا ليس هنا لأن ممارسة الأخلاق الحميدة تقودكِ إلى أن تصبحي أكثر ذكاءً، في حد ذاتها، ولكن لأن كل شخص ذكي حقاً كان لديه دائماً إحساس حاد بالأخلاق. الناس في بعض الأحيان يفعلون هذه الأشياء لجعل أنفسهم يشعرون بتحسن. أن تكوني مهذبة حقاً يعني أن تدركي كرامة نفسك والآخرين.

تدربي على كتابة الرسائل بشكل جيد بما في ذلك البريد الإلكتروني، عليكِ باللباس المناسب، كوني من يبادر بالاعتذار أو التعبير عن الامتنان بشكل هادف، اعرفي متى تكونين وحيدة أو منفتحة وصادقة.

ـ سيدتي نت